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Brian Sarmiento

Brian Sarmiento prendió fuego las redes: el video súper hot donde se saca chispas con Danelik

Todos los detalles de un reencuentro que paralizó a las redes sociales y se transformó en el tema central de los debates de espectáculos.

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Los seguidores del programa crearon el apodo Branelik para celebrar el blanqueo de la pareja del momento. / Captura Telefe GH

Los seguidores del programa crearon el apodo "Branelik" para celebrar el blanqueo de la pareja del momento. / Captura Telefe GH

La última gala de eliminación de Gran Hermano 2026 dejó una huella profunda en la competencia, pero los verdaderos titulares se empezaron a escribir fuera de los límites de la casa. Danelik Galazán, la más reciente eliminada del certamen de Telefe, protagonizó un sorpresivo e intenso momento junto a Brian Sarmiento que no tardó en transformarse en el contenido más visto y comentado de las plataformas digitales. El apasionado reencuentro demostró que la tensión nacida en el encierro goza de excelente salud en el exterior.

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El repechaje de Gran Hermano 2026 reaviv&oacute; el inter&eacute;s del p&uacute;blico por lograr el regreso de ambos al juego.

El repechaje de Gran Hermano 2026 reavivó el interés del público por lograr el regreso de ambos al juego.

Un clip que encendió las redes sociales

El escenario de la confirmación afectiva tuvo lugar en las transmisiones de streaming asociadas al debate del programa. Allí, ante la mirada atónita de los conductores y productores, Danelik y el exfutbolista se fundieron en un abrazo contenedor que rápidamente derivó en una seguidilla de besos y caricias. La notable química entre ambos dejó en claro que las miradas cómplices y los acercamientos que el público espiaba a través de las cámaras de la casa principal eran el reflejo de un sentimiento verdadero.

El fogoso video de Brian Sarmiento con Danelik de Gran Hermano.

El impacto mediático fue inmediato. Las redes sociales no tardaron en bautizar a la flamante pareja bajo el seudónimo de "Branelik", un acrónimo que escaló a las principales tendencias de la jornada. Los portales de espectáculos analizaron cada plano de la filmación, destacando la soltura con la que ambos decidieron vivir su presente sentimental ante la mirada del público.

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Danelik Galaz&aacute;n y Brian Sarmiento sorprendieron a todos con demostraciones de afecto en el streaming de Telefe.

Danelik Galazán y Brian Sarmiento sorprendieron a todos con demostraciones de afecto en el streaming de Telefe.

Este destape romántico coincide con un momento neurálgico del certamen: la antesala del esperado repechaje. La aparición de estas imágenes generó un vuelco en las estrategias de las comunidades de seguidores, que ahora exigieron masivamente el reingreso de los dos protagonistas para desestabilizar la convivencia actual.

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El apasionado video de los exhermanitos se convirti&oacute; en el tema m&aacute;s debatido en las redes sociales.

El apasionado video de los exhermanitos se convirtió en el tema más debatido en las redes sociales.

Diversos fandoms iniciaron campañas de votación unificadas bajo la premisa de que tanto Danelik como Sarmiento fueron de las figuras que más dinamismo le aportaron a la pantalla. Mientras las autoridades de Telefe terminan de pulir las reglas para el regreso de los exparticipantes, la flamante pareja disfruta de los beneficios de la alta exposición, consolidando un vínculo que promete seguir dando tela para cortar dentro y fuera del estudio.

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