La inesperada revelación de Carla Peterson sobre el día que se casó con Martín Lousteau

Carla Peterson pasó por Otro día perdido y terminó compartiendo una anécdota muy personal: cómo fue el inesperado día en que se casó con Martín Lousteau . Aunque todo ocurrió de manera improvisada, la actriz aseguró que para ella tuvo un costado completamente romántico.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini le preguntó si era cierto que había dado el "sí" casi sin planificación y vestida con la ropa que llevaba puesta. La artista confirmó la historia y explicó que en realidad no tenían pensado casarse ese día.

"Yo soy esa señora, sí, sí. Me casé, no sabía que me iba a casar ese día. Fuimos a averiguar cómo era, porque había que casarse. Estaba en Yale, Martín, mi marido. Estaba embarazada", relató la actriz.

Según recordó la invitada, la decisión estuvo relacionada con cuestiones prácticas. Mientras Lousteau estudiaba en Yale, necesitaban resolver el tema de la cobertura médica y además el matrimonio le permitiría a ella acceder también a la universidad. En medio de la consulta administrativa, surgió la posibilidad de concretar el trámite en ese mismo momento.

Carla Peterson en Otro día perdido La actriz confesó que un short de jean fue su vestido de novia. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Teníamos que tener un seguro médico y bueno. Era más sencillo si era casados. Entonces fuimos y yo podía estudiar también en la universidad. Cada vez que bajaba alguien a preguntarnos qué queríamos hacer. '¿Se quieren casar ahora?', nos preguntaban. Y era un viernes. Y bueno, casémonos ahora", recordó Peterson.

"Estaba de siete meses. Una panza enorme. Pero yo a la noche me tengo que ir, tenía entradas para ir a ver un musical en Manhattan. Me juntaba con un amigo coreógrafo a ver una obra de teatro. Sin anillos, sin testigos… Tengo ocho fotos de ese día. Tenía la cámara porque me iba a pasear. Y dormí con mi amigo coreógrafo en un hotel", confesó la artista.

Además, Carla Peterson admitió que su familia se enteró tiempo después de lo sucedido y que su mamá conoció la noticia cuando ya había tomado estado público. A pesar de lo atípico de la situación, la actriz conserva un recuerdo muy especial de ese momento. "Lo peor de todo esto es que mi madre se enteró por toda una cosa que salió. No, bueno, fue así, pero para mí sí fue romántico. Tengo guardado el shortcito de jean: es mi vestido de novia", afirmó la actriz.