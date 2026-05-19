Mario Pergolini reveló el detrás de escena de su reunión con Cristina Fernández de Kirchner y dio una fuerte definición

El periodista contó en Otro día perdido cómo fue su encuentro con la expresidenta e hizo un llamativo análisis sobre ella.

Mario Pergolini reveló cómo fue el encuentro privado que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner.

En la emisión de este lunes de Otro día perdido, la invitada fue la periodista María O'Donnell. Durante la charla, Mario Pergolini le propuso adivinar identificar quién había pronunciado la frase: "Solo hay que tenerle miedo a Dios... y a mí un poquito también".

"Solo una puede decir esto", le comentó el conductor a la comunicadora. Entre risas, O'Donnell arriesgó: "¿Vos decís que es de Cristina Fernández de Kirchner?". Y el presentador confirmó su respuesta.

Mario Pergolini en Otro día perdido El conductor dejó una fuerte definición sobre la expresidenta. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Fue entonces cuando Pergolini recordó una experiencia personal en la que mantuvo un encuentro con la exmandataria. "Yo siempre cuento esto. Tuve una reunión por una razón y me toca hablar con Cristina, una Cristina bastante enojada", recordó el periodista.

En ese contexto, sumó una reflexión sobre su impresión en aquel encuentro: "Yo siempre cuento lo mismo, que si viene un extraterrestre y lo rodeas de un montón de gente de la misma edad, hombres y mujeres, todos vestidos igual, con los mismos perfumes, todos de la misma estatura y le preguntas al extraterrestre quién manda sin que nadie haya dicho ninguna palabra, diría 'ella'".

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Cristina Fernández de Kirchner Mario Pergolini Recordó Su Encuentro Con Cristina Fernández De Kirchner