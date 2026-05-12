Mario Pergolini no pudo ocultar su desagrado ante una confesión de Marcela Kloosterboer: "Qué asco"

Este lunes, Marcela Kloosterboer estuvo presente en Otro día perdido y recordó una divertida y particular anécdota de sus comienzos en la televisión, de cuando trabajó en la ficción Amigovios, de 1995.

"¿Es cierto que tu mamá una vez paró una filmación porque te estaban por dar un beso y tu mamá dijo que todavía no habías besado nunca, que no era justo hacerlo en la ficción?", le consultó Mario Pergolini a la actriz.

Marcela Kloosterboer Confesó Que Se Puso Nerviosa En Una Escena De Amigovios

"Sí, yo tenía un herpes ahí, de los nervios que me daba tener que hacer la escena que era un piquito", confesó la artista.

En el programa, mostraron la imagen de Kloosterboer en Amigovios y cuando el conductor se percató del herpes de la actriz reaccionó sin filtro: "¡Totalmente! Tenés herpes, qué asco".

Marcela Kloosterboer en Otro día perdido La actriz contó que no quería besar a un compañero de Amigovios. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Me salió de los nervios, de que me tenía que dar un beso y yo no quería. Y mi mamá fue a hablar, a decir que no. Medio que te insistían en esa época", recordó la invitada.

"Pero bueno, al final lo resolvieron como atrás del árbol y zafé del piquito y aparte lo iba a contagiar, así es que de todas maneras iba a safar", concluyó la historia Marcela Kloosterboer.