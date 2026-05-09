Marcela Kloosterboer atraviesa uno de los peores momentos de su vida: "Me duele el corazón..."

Para quienes conviven con animales, la partida de una mascota no representa la pérdida de un animal doméstico, sino el adiós a un integrante fundamental de la familia. En las últimas horas, Marcela Kloosterboer compartió con sus seguidores el duro presente que atraviesa tras la muerte de Perri , su fiel compañera durante los últimos diez años.

La historia de Perri comenzó de manera dramática hace una década. Según relató la propia actriz en un sentido posteo, la encontró corriendo asustada en plena Panamericana durante una tormenta.

Marcela Kloosterboer compartió una serie de imágenes para recordar a Perri, su compañera de diez años.

"Te subiste al auto enseguida y te trajimos a casa", recordó Marcela , destacando la inmediata conexión que se produjo entre ambas. Aquel acto de rescate dio inicio a una relación marcada por la bondad y una lealtad incondicional que se mantuvo inalterable con el paso del tiempo.

Lo más llamativo del relato fue la particular vida que llevaba el animal. Con los años, Perri comenzó a visitar la casa de unos vecinos y amigos de la actriz, transformando su rutina en una suerte de tenencia compartida.

marcela-kloosterboer-y-su-perrita-2 La actriz encontró a su mascota en la Panamericana y decidió darle un hogar definitivo. Instagram @m.klooster

"Allá era la mimada de la casa: hamburguesas a la parrilla y dormir en el medio de ellos", detalló Kloosterboer, reflejando cómo la perra lograba ganarse el afecto de todos los que la rodeaban. Sin embargo, su instinto permanecía intacto: diez minutos antes de cada tormenta, Perri regresaba a la casa de la actriz para buscar refugio y dormir junto a su familia original.

kloosterboer-posteo-perro El emotivo posteo en Instagram recibió miles de mensajes de apoyo ante la dolorosa pérdida familiar. Instagram @m.klooster

La despedida, aunque imprevista, tuvo un tinte de paz. Marcela relató que su última noche juntos consistió en un paseo familiar junto a sus hijos Juana y Otto. "Fue una despedida sin saberlo", confesó la artista, mencionando que la perra pasó sus últimas horas descansando en los cuartos de los niños.