La suegra de Marcela Kloosterboer fue escrachada en redes por un polémico motivo: "Abandonó..."

La suegra de la reconocida actriz fue denunciada en las redes sociales por un motivo que generó repudio.

En las últimas horas estalló una polémica en redes sociales que salpicó indirectamente a Marcela Kloosterboer. El foco no está puesto en la actriz, sino en su entorno familiar: la madre de su pareja quedó en el centro de una grave acusación vinculada al presunto abandono de tres gatas tras una mudanza.

El tema comenzó a circular en X, donde el periodista Fede Flowers escribió: "Hay una denuncia contra una suegra". A partir de ese mensaje, la panelista Fernanda Iglesias sumó una versión en potencial: "¿La suegra de Kloosterboer que abandonó tres gatas?".

Fernanda Iglesias X Acusan a la suegra de la actriz de haber abandonado tres gatas. Captura de pantalla X @ferigleok. La situación escaló cuando una cuenta proteccionista de Instagram, @alrescatemichiscaba, difundió imágenes de los animales en la vereda y el jardín de una propiedad que, según señalaron, habría sido vendida recientemente. En los posteos se afirma que las mascotas habrían quedado en el lugar sin cuidados.

Desde ese perfil explicaron: "La señora vendió la casa y dejó a sus tres gatas. Los vecinos les están dando de comer y nosotras conseguimos tránsito para que no estén en la calle".

Martha Sieling, suegra de Marcela Kloosterboer, polémica La mujer fue escrachada en las redes sociales por su polémica actitud. Hasta el momento no hubo declaraciones públicas de la familia involucrada. Sin embargo, el tema tomó mayor repercusión porque la actriz es vegana y se ha manifestado en reiteradas oportunidades a favor de los derechos de los animales. De confirmarse la denuncia, el episodio podría impactar en su imagen pública, especialmente ante la sensibilidad que genera este tipo de situaciones en redes sociales.