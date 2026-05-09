Marley destapó la olla del escándalo contra Santiago del Moro por las nominaciones al Martin Fierro

La temporada de premios en Argentina siempre viene acompañada de controversias, pero la edición 2026 de los Martín Fierro ha encendido una mecha inesperada dentro de la propia casa de Telefe. Durante una reciente emisión en Luzu TV , Marley y Florencia Peña abandonaron la corrección política para analizar las nominaciones, dejando al descubierto una profunda incomodidad por la exclusión del histórico conductor de la terna a Mejor Labor en Conducción Masculina.

La conversación subió de tono cuando Florencia Peña observó la asimetría entre las categorías. Mientras que en el rubro femenino se incluyó a siete candidatas, la lista masculina se cerró en cinco nombres, omitiendo sorpresivamente a Marley. “Lo que me parece muy extraño es que hay 14 nominados a mejor conducción y vos no estás ”, señaló la actriz, provocando una respuesta inmediata de su compañero.

El palo de Marley a Santiago del Moro por los MF.

Marley y Florencia Peña utilizaron el micrófono de Luzu TV para expresar su descontento con las ternas de APTRA.

Visiblemente afectado, Marley no dudó en señalar la presencia recurrente de ciertas figuras. “A Santiago del Moro lo ponen siempre”, disparó con acidez, marcando una distancia clara con el actual conductor de Gran Hermano. Aunque intentó matizar sus palabras reconociendo los méritos de Darío Barassi y Nicolás Occhiato, el clima de injusticia ya dominaba el aire.

La terna de conducción masculina, integrada por cinco figuras, fue calificada como "incompleta" por la dupla.

El momento de mayor tensión llegó cuando Peña sugirió que la reducción de candidatos en el rubro masculino tenía un objetivo directo. “¿Hay menos para que se lo gane Del Moro?”, lanzó de forma explosiva, cuestionando si la organización busca facilitar el camino para que el exconductor de Much Music repita su triunfo.

portada santiago del moro gh Santiago del Moro quedó nuevamente en el centro de la polémica tras los dichos de sus colegas de canal. Captura Telefe GH

Este cruce de declaraciones no es un hecho aislado; ya en 2025 Marley había realizado comentarios irónicos sobre las reacciones de Del Moro al ganar, lo que confirma que la relación entre los dos pesos pesados del canal atraviesa su momento más frío.