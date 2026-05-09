Viviana Canosa volvió a ganarle en el rating a su principal rival con una invitada que puso en jaque a Manuel Adorni

Viviana Canosa encabezó este jueves la segunda emisión del programa con el que regresó a la televisión abierta tras un paréntesis de casi un año fuera de la pantalla chica, y el rating volvió a estar de su lado al imponerse sobre su principal rival en la competencia directa.

Si bien la conductora acusó una baja de un par de décimas respecto a su debut de la semana pasada, Viviana (El Nueve) logró una medición acorde a la expectativa del canal que contrató a Canosa , que consiste en posicionarse en el tercer puesto de su franja horaria, detrás de propuestas difíciles de derribar en el rating como Gran Hermano (Telefe) y Otro día perdido (eltrece).

Con Marcela Pagano como invitada, la diputada que puso en jaque a Manuel Adorni con una serie de denuncias por las cuales el jefe de Gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, Viviana capitalizó en el escándalo que rodea al ladero de Javier Milei y logró mantener la atención de su público.

"Llegamos al segundo programa sin la guillotina del Gobierno, que seguramente no tenía filo esta semana, así que zafamos", comenzó filosa Viviana Canosa en alusión a su versión de haber quedado fuera del aire de otros canales por presiones de la cúpula del oficialismo.

Acto seguido, la periodista presentó a Pagano, la funcionaria que en distintas oportunidades tildó a Adorni de "cajero de Karina Milei" y de "valijero del Gobierno", además de señalarlo como pieza "clave en la ruta del dinero Milei".

En el ida y vuelta con Viviana Canosa, Marcela Pagano sentenció tajante sobre el núcleo duro del oficialismo: "La verdad que estamos ante un grupo de mitómanos, están para hacer autoayuda... Yo le metí nueve denuncias (a Manuel Adorni), tiene hasta a los del ARCA si quiere para que le den una mano, tiene a los mejores abogados a disposición, ¿y al día de hoy no puede presentar los papeles?".

Con el gancho de la diputada como invitada, la segunda emisión del programa de Canosa alcanzó un rating promedio de 1.1, número modesto en relación al de sus contrincantes de Telefe y eltrece, pero superior al de su principal rival a vencer, Polémica en el Bar (América); que en el mismo segmento apenas arañó un indicador de 0.9. De esta manera, Viviana quedó como la tercera propuesta más vista de su franja horaria en la televisión abierta, considerablemente detrás de Gran Hermano y Otro día perdido, que midieron respectivamente 9.3 y 3.0 puntos.