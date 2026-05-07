Viviana Canosa finalmente volvió a la televisión de la mano de El Nueve luego del escandaloso paso por El Trece por la denuncia que realizó contra Lizy Tagliani y otras figuras. Sin embargo, afirman que ya tiene un nuevo escándalo en el canal.

En A la Tarde, programa de Karina Mazzocco, revelaron que estalló la polémica con Susana Roccasalvo, figura indiscutida de El Nueve : "Por un lado, Susana Roccasalvo y, por el otro, Viviana Canosa . Susana confiaba ciegamente en un productor ejecutivo que estaba a cargo de su programa y que trabaja muy bien", comentó Santiago Sposato.

Afirman que Viviana Canosa es protagonista de un fuerte escándalo en El Nueve: el motivo

Esto fue el motivo principal de la discordia, ya que, según la palabra del periodista, el canal le pasó el productor ejecutivo de Implacables para que trabaje junto a Viviana Canosa : " Le sacaron la persona de absoluta confianza y Susana estaba feliz con su productor ejecutivo", dejando en claro que no había algún enfrentamiento.

Captura de pantalla 2026-05-07 173719 Viviana Canosa en el foco de la polémica tras la llegada a El Nueve. Foto: captura de video / América TV.

Por el momento, Susana Roccasalvo no se ha expresado tras la información que compartieron en canal América. Lo cierto es que el regreso de Canosa a la televisión vuelve a llenarse de polémicas.

Así fue el debut de Viviana Canosa en El Nueve

Viviana Canosa volvió a la televisión el día jueves 30 de abril y obtuvo un rating sorpresivo, ganándole de forma clara a Polémica en el Bar. De esta manera, la conductora se consolidó desde el inicio, lo que demuestra que es una apuesta firme para lo que resta del 2026.

Viviana Canosa debutó con nuevo programa en El Nueve

"Hola, cómo están. Uno sigue poniéndose nervioso como si fuera la primera vez", expresó la periodista en su primer programa al aire en El Nueve. Como primer invitado estuvo su colega Gustavo Sylvestre, con el que habló de la actualidad política y, además, la periodista no dudó en arremeter contra Javier Milei.