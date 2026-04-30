Viviana Canosa volvió a la televisión: los factores que podrían ayudarla o hundirla en el rating
Tras un paréntesis de casi un año fuera de la pantalla chica, Viviana Canosa regresó al aire con un ciclo de actualidad en El Nueve.
Viviana Canosa volvió este jueves a la televisión abierta tras un paréntesis de nueve meses fuera de la pantalla chica, y luego del anticipado final que tuvo el ciclo que la conductora encabezó en eltrece durante algunos meses el año pasado. Con una propuesta focalizada en la actualidad y la coyuntura política, la polémica periodista aceptó el desafío de volver al ruedo y dar batalla por el rating con un nuevo programa en El Nueve.
El título del envío en cuestión es Viviana, y cuenta con una emisión semanal los jueves a las 23, en la coda final del prime time, compitiendo contra fuertes rivales de Telefe y eltrece; y con chances de imponerse en su franja sobre canal América.
Hay que decirlo sin rodeos, Canosa tiene nulas posibilidades de superar en la contienda directa por el rating a un tanque como Gran Hermano (Telefe), o a un late night de probada eficacia como Otro día perdido (eltrece). Claramente, el resultado al que apuesta El Nueve tiene más que ver con asegurarse el tercer puesto en el segmento horario que va entre las 23 y las 0, objetivo que alcanzaría con la sencilla tarea de desbancar al clásico y desgastado Polémica en el bar (América).
Viviana Canosa volvió a la televisón con nuevo ciclo en El Nueve: qué pasará con el rating
Respecto al día y horario elegido por El Nueve para Viviana Canosa, tal vez una noche un poco más alejada del fin de semana, como por ejemplo la del miércoles, hubiese resultado más adecuada. A su vez, la opción de debutar en un jueves de víspera de feriado seguramente habrá contemplado a un público que pudo estirar la noche sin la preocupación de madrugar al día siguiente, pero a la vez perdió a una potencial platea que aprovechó la oportunidad para hacer algún viaje de descanso, en el que la televisión difícilmente aparezca como opción de entretenimiento.
En un competitivo horario como el del prime time, la chance a la que aspira Canosa de lograr un rating que bordee o supere los 2 puntos, estará sobre todo ligada al impacto del pirotécnico y controversial estilo que la caracteriza. Con el beneficio de una televisión abierta un tanto anémica de programas de coyuntura política, y explotando su frontal confrontación al gobierno de Javier Milei, Viviana puede transformarse en un espacio para esa audiencia disidente del oficialismo que sintonice con la picante arenga de la conductora.
Más allá del habitual sello de Viviana Canosa, que no admite medias tintas entre quienes la aceptan o la repelen, El Nueve juega una carta con resultado incierto, en el que el filo de la polémica puede desbarrancar en cualquier momento al fango judicial, situación que en 2025 derivó en la eyección de la estridente figura que no logró terminar la temporada de su experiencia en eltrece.