La televisión argentina sigue en constante movimiento y, con el correr de las semanas, se fue conociendo que una picante conductora volverá finalmente con programa propio. Todo esto se da luego de un fuerte escándalo que la tuvo como protagonista.

Se trata nada más y nada menos que de Viviana Canosa , la periodista que tuvo su paso por El Trece, aunque terminó rápidamente. Es que, tras la denuncia contra Lizy Tagliani, la comunicadora fue duramente criticada.

Esta polémica, que no solo involucró a Lizy, sino también a otras figuras del medio, marcó sin dudas su salida de la pantalla y la finalización de Viviana en Vivo, el ciclo que comenzó en marzo del 2025 y en el mes de julio las autoridades decidieron dar por finalizado el programa.

¡Confirmado! Una picante conductora vuelve a la televisión luego de una fuerte polémica

La periodista reveló en sus redes sociales que hace pocos días finalmente firmó el contrato con El Nueve para formar parte de su grilla y quien también desembarcará en el mismo canal será Fabián Doman.

Viviana Canosa - Portada (1) Viviana Canosa, la conductora que vuelve a la televisión. Fotos: captura de video YouTube / Carnaval Stream.

El debut de Canosa está proyectado para el próximo jueves 30 de abril a partir de las 23:00 horas, según la cuenta especializada Foro Medios, que sigue todas las novedades de la televisión y sus figuras.