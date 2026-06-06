Qué famosa actriz sorprendió al revelar que es asexuada y que mantiene una relación abierta

8 Dani La Chepi habló sobre su vida amorosa y sorprendió al revelar cómo funciona su relación de pareja. La actriz dejó ver una faceta más íntima durante una entrevista con Darian "Rulo" Schijman en la que habló de sus vínculos afectivos, las dificultades que atravesó a lo largo de los años y la dinámica que mantiene con su pareja actual.

La influencer contó que su relación más extensa duró seis años y reconoció que no fue una experiencia sencilla. "Fue una situación muy especial. Pero la pasé mal", recordó la artista. Con el paso del tiempo, incluso cambió la forma de definir a la persona que tiene a su lado. "Yo ya no digo novio, digo compañero, porque a esta edad yo ya quiero un compañero", explicó la artista. Asimismo, comentó que encontrar a alguien que le brinde libertad fue fundamental para construir el vínculo actual.

En ese contexto, sorprendió al revelar que mantiene una relación abierta . Sin embargo, aclaró que existen límites muy claros, como el uso de preservativo. A diferencia de otras parejas abiertas, aseguró que no necesita conocer detalles sobre las experiencias que pueda tener su compañero. "No me interesa saber. No me cuentes nada", sostuvo la humorista. "Ahora, si te enganchás y tenés una relación, ya está, deja de ser una pareja abierta, porque ya estás teniendo otra pareja", dejó en claro la actriz.

Durante la charla también habló de su particular vínculo con la sexualidad. "Yo soy muy asexuada", reconoció Dani La Chepi, y aseguró que se trata de una característica que la acompaña desde siempre. Según contó, suele atravesar una etapa de mucha intensidad al comienzo de las relaciones, en cuestión de sexo, pero luego su interés disminuye considerablemente.

Dani La Chepi 2 La artista se sinceró sobre su presente sentimental. Captura de pantalla Instagram Danilachepi.

La artista admitió que esta situación generó conflictos en algunas de sus relaciones anteriores, aunque destacó que siempre fue sincera al respecto. "Yo nunca dejé de blanquearlo", afirmó. "Tengo un mambo muy grande con eso. Tengo mambo de cosas que me han pasado de pequeña", confesó la actriz. Luego confirmó que fue víctima de una situación de abuso. Dani explicó que el humor y parte de su personalidad surgieron como mecanismos de defensa frente a experiencias dolorosas y reconoció que todavía tiene aspectos por trabajar. "Sé que tendría que ir, más allá de mi terapia, a un sexólogo", admitió la influencer.

Finalmente, Dani La Chepi reveló que una de las razones por las que decidió abrir la pareja fue contemplar las necesidades de su compañero. Consultada sobre si tomó esa decisión para que él pudiera tener más sexo cuando ella no tenía ganas, respondió de manera contundente: "Exacto. Sí".