Dani La Chepi, a corazón abierto con MDZ sobre la ansiedad y la depresión: "Sentía que me iba a morir"

Ella se llama Daniela Viaggiamari, pero todos la conocen como "Dani La Chepi". Nacida el 7 de octubre de 1979 en Boulogne, Buenos Aires, Daniela inició su carrera artística en plena adolescencia. A fines de los años noventa, Viaggiamari fue parte de distintos programas de televisión, como Sábado Bus. También participó en ficciones nacionales: Chiquititas, Resistiré, Floricienta, y más.

Pero en realidad, fueron las redes sociales la que la hicieron saltar a la fama. Luego de quedarse sin trabajo en 2015, Daniela comenzó a hacer videos junto a su hija Isabella (10), y también humorísticos, que terminaron conquistando la web. Hoy en día, Dani La Chepi ya tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram (@Danilachepi). Dato de color: en 2021 ganó un premio Martín Fierro Digital de Oro por su labor en las redes.

Daniela en "Alma Pirata" (2006), telenovela de Cris Morena. Créditos: captura de pantalla Youtube Danielaviaggi.

Sin embargo, detrás de todo su humor que la caracteriza, sufrió trastorno ansiedad. El año pasado, la actriz desapareció repentinamente de las redes sociales, lo que generó una gran preocupación entre sus seguidores. Tiempo después, la artista reapareció y confesó que padecía ansiedad y depresión. Pero eso no dejó que la derrotara.

Dani La Chepi volvió a los escenarios más fuerte que nunca y ahora realiza uno de sus mejores espectáculos: Vivila como querés. A través de sus personajes y algunas canciones que han signado su vida, la actriz con su singular humor nos hace reflexionar acerca de las fastidiosas y perturbadoras emociones que transitamos a diario.

Su nuevo show, "Vivila como querés", es un éxito. Créditos: Facebook Dani La Chepi.

Este espectáculo se podrá disfrutar este viernes 21 de junio en Mendoza a las 21.30 h. Dani La Chepi arribará al Teatro Selectro con todo su carisma y luego visitará Tunuyán el sábado 22 para realizar otra función, en el Auditorio Municipal Tunuyán. Las entradas ya están a la venta, se adquieren por la página Entradaweb y tienen un costo de $17.000, para la primera fecha en Ciudad de Mendoza; y de $10.000 y $15.500, según la ubicación elegida, para su segunda fecha en Tunuyán. Cabe destacar que a estos precios se les debe sumar el Servicio Venta Internet.

La comediante conversó con MDZ Show acerca de su salud mental, de su hija Isabella y también de esta obra.

La humorista se hizo famosa gracias a sus videos en las redes sociales. Créditos: Facebook Dani La Chepi.

- En varias entrevistas, has reconocido tener ansiedad. ¿En qué momento te diste cuenta de que la padecías?

- La ansiedad es mala y la ansiedad es buena. La ansiedad buena es la que te empuja a, por ejemplo a mí, subirme a un escenario, el estrés lindo que te provoca eso. Todo el estrés previo es lindo: armar la valija, irte para allá, ver si llegamos al teatro, la prueba de sonido, y más. Ahora, cuando esa ansiedad ya empieza a presentar alarmas, que cada paso que das te vas al carajo con la ansiedad, ahí se convierte en mala, que no la podés manejar, que no te das cuenta. Si no le das bola a esas señales, te caes y por lo menos en mi caso, caí en la depresión. Pero se puede prevenir esto, y si no lo previniste, se puede salir.

- ¿Cómo te sentías? ¿Cómo le hiciste frente a esa etapa? Porque muchos no entienden esta situación y si les contas que sos ansioso te dicen “relajate, calmate”, y no es tan fácil…

- Es como cuando estás triste y te dicen: “¡No estés triste!”. Me parece que la mejor manera de acompañar es que si tenés un círculo copado que te quiere y todo, lo más importante es detectar que a tu amigo, amiga, pareja, hijo, a quién sea, le está pasando algo que no lo caracteriza o que está por perder el camino y que eso le puede hacer mal. Ahí está bueno estar rodeada de afectos que te quieran y que te digan: “Mmm, me parece que no está bueno”. Porque a veces uno no se da cuenta. Yo probé con un montón de terapias: convencional y después me mandaban mis amigas a esas que son más holísticas. Fui a la Iglesia, yo soy muy creyente. Iba con el padre, trataba de hablar, él me hablaba mucho, pero no salía. Asique recurrí a un psiquiatra e hice terapia cognitivo conductual que es como "vamos a solucionar lo que te pasa hoy". Y después, no me quedó otra que tomar medicación. La medicación es como un tabú. Uno tiene esta cosa de que socialmente el que toma medicación está “loquito”, pero todos estamos loquitos. La artista padeció ansiedad y depresión. Créditos: Facebook Dani La Chepi.

- ¿Quién fue tu sostén en ese momento?

- Primero el psiquiatra. Mi familia también. Uno de mis hermanos vive en Barcelona y el otro en Brasil, pero era todo el tiempo mensajes y llamadas y fue durante dos o tres meses el mismo llamado. A veces me cansaba y había momentos en los que no quería atender y les decía: “Perdón. No quiero atender, no me siento bien para hablar, no tengo ganas”. Y bancar eso, no insistir.

- Cuando caíste en la depresión, ¿tuviste ideas suicidas?

- No, para nada. Yo tengo una hija. Vivo por mí, y yo lo que quería era estar mejor para seguir con mi hija. Si sentía que me iba a morir, porque esa es la sensación que tenía por dentro. Pasa eso, que uno dice: “Siento que me voy a morir, no me quiero morir. ¿Qué va a pasar con mi hija?”. Iba de una manera que ni yo me reconocía. Pero se sale, y eso está bueno. El psicólogo o el psiquiatra te dice: “Ahora está tocando fondo, vas a ver todo negro, un pozo sin salida”. Pero lo que más hay que tener es paciencia y fe. No importa la religión que tengas. La fe es un sentimiento, no tiene que ver con si sos católica o evangelista, no importa, es la fe que uno tiene en decir “voy a salir de esto”. Y se sale. Yo ahora me subo a un escenario. Yo pensé que nunca más.

- En la actualidad, el Estado, ¿le da más importancia a la salud mental? ¿O todavía falta?

- Me parece que, lamentablemente, hoy no lo ven como una prioridad y tendrían que cambiar un par de cosas con el tema de la salud mental, porque cambiaría un montón; más desde la pandemia, que nos hemos convertido en otras personas, especialmente los adolescentes, que tienen una vida muy social. Conozco gente que sus hijos la han pasado muy mal, con intentos de suicidio y demás y me parece que no funciona como debería ser. Sólo en un caso de emergencia, como el de “Chano” (Chano Moreno Charpentier, cantante de Tan Biónica) que fue algo muy extremo, en esas cosas activan. Pero si alguien tiene depresión, mientras no corra peligro la vida del otro ni la tuya, no pasa nada.

Mirá uno de los videos más virales de Dani La Chepi con su hija Isabella

- Hemos visto el crecimiento de tu hija, Isabella a través de los años, por los videos que subías, y subís, a las redes sociales y queda en evidencia que tienen una muy buena relación…

- La verdad que sí. Lo que pasa es que nosotras “nos criamos”, digo yo, porque una aprende a ser madre todos los días. Nos enseñamos mutuamente muchas cosas. Isa giró conmigo desde que era bebé. Ayer me ponía a ver fotos y decía: “Wow. Mirá los años que esta nena se crío arriba de un escenario”. Ahora, tenemos otras conversaciones, son otras enseñanzas. Si hay algo que trato de hacer, es que crezcamos juntas, de la mejor manera posible.

- ¿Cuál es el mejor consejo que le podés dar en este momento de su vida?

- Siempre le digo lo mismo, que era una frase que decía mi papá. Ella me dice: "¿Qué querés que sea cuando sea grande?". Y le digo, "no, vos vas a ser lo que quieras cuando seas grande". Y ella me pregunta: "Pero vos como mamá, ¿qué te gustaría que yo sea cuando sea grande?". "Feliz", le respondo. Es lo único que quiero, para lo único que trabajo es para eso. Lo demás, lo estás mamando vos. Estás mamando que tu mamá es una luchadora, que somos compañeras, que nos dedicamos el tiempo juntas, que yo estoy cuando vos me necesites. Este viernes, Dani La Chepi se presentará en el Teatro Selectro, y luego en Tunuyán. Créditos: Facebook Dani La Chepi.

Respecto al espectáculo que está realizando, Dani La Chepi contó que lo que busca con su show es que la gente se vaya con una enseñanza en particular: "Por eso se llama 'Vivila como querés'. Todos te van a decir cómo tenés que vivir la vida. Todos tienen su opinión, pero la verdad que cada una como madre, escuchando las buenas opiniones, por supuesto, pero hay opiniones que vos no pediste y son maliciosas algunas, sin quererlo o queriendo".

Por otro lado, la humorista reconoció no fue para nada fácil comenzar a planear el espectáculo: "Nos costó mucho con Noralih Gago escribir esta obra. Primero porque yo me estaba recuperando de alguna manera, y yo quería aprovechar ese momento para decir: 'Nora, yo quiero decirle esto a la gente'. Ella me dijo que 'era heavy' y yo le respondí: 'Pero busquemos el humor'. Y lo encontramos, desde los personajes, la música, mis monólogos, el recuerdo". Isabella, el motor de su vida. Créditos: Facebook Dani La Chepi.

- ¿Qué es lo que más disfrutas en esta etapa de tu vida?

- Por supuesto que pongo primero siempre a mi hija, los pequeños momentos, porque todas las mamás vivimos en una vorágine; pero cuando termina la locura, el sentarme con ella en el sillón o hacer la tarea, que algunos lo padecemos, me encanta. Disfruto mucho de que ella me lea a mí. Disfruto mucho de mis amigos; de una vez cada tanto, que viene mi hermano de Brasil, de estar en familia; de tomar mate. Lo más lindo de la vida, y lo aprendí en terapia, son las pequeñas cosas que uno pasa por alto por la ansiedad, por los mandatos que nos han dejado o por la situación que pasamos siempre de "agarro todo porque mañana no sabemos qué va a pasar".