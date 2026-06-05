Barbazul y la trascendencia del Indio Solari: la emotiva reflexión de la banda tributo "aceptando ese legado"

La noticia de la muerte del Indio Solari cayó como un baldazo de agua fría sobre la cultura popular argentina y "ricoteros". El hermetismo que caracterizó al exlíder de Los Redondos a lo largo de su vida hizo que su partida a los 77 años tomara por sorpresa incluso a los más cercanos. En medio de la conmoción nacional, Barbazul , la banda mendocina que rinde tributo a Patricio Rey desde 1997, expresó en MDZ Show lo inefable: la pérdida del ídolo terrenal y la consagración definitiva del mito .

Integrada principalmente por Ricardo Di María, Javier Romero, Matías Viñolo y Facundo Fernández , la agrupación lleva años subiéndose a escenarios locales para replicar un fenómeno que, lejos de apagarse, parece cobrar cada vez más fuerza. Tras la trascendencia de Solari , la agrupación reflexiona el poder del artista y el legado que continúa en quienes comparten su música.

Como todo argentino, la confirmación del fallecimiento descolocó a todos. Ricardo confesó que se enteró mientras trabajaba en una escuela, a través de sus alumnos adolescentes, un detalle que evidencia la penetración intergeneracional de la obra de Solari . "La verdad que fue algo que nadie se esperaba, porque encima es una enfermedad que decía, el Parkinson como que te da tregua... pero se ve que la verdad, fue letal" , reflexionó el músico, y agregó la presencia del artista en las nuevas generaciones: "Los chicos tienen al Indio".

Sin embargo, para los integrantes de Barbazul , la transición del artista hacia la eternidad ya había comenzado a gestarse. Matías recordó las últimas presentaciones (diciembre de 2025) del cantante, donde su participación se dio a través de pantallas: "Las cosas ya habían cambiado. Él no se sentía cómodo para que el público lo viese como estaba o no se sentía confiado de poder cumplir, porque un show tiene una demanda de energía importante".

Roxana Porcelana Autódromo Ángel Pena, San Martín - Mendoza 2014 YouTube: Indio Solari Oficial

Esta percepción de un final inminente se tradujo en una necesidad imperiosa del público por integrar al Indio en sus vidas. "Nosotros hemos notado en esta última época que cada vez hemos sido más convocados a tocar. La congregación de gente es tremenda, como un gesto de trascendencia, de decir: 'no queremos que se acabe'", agregó Matías. Javier reforzó esta idea, derribando el cliché de que las leyendas nacen con la muerte:

"Se dice que nace el mito cuando se muere una persona tan importante... pero creo que ya había nacido inclusive antes. Nosotros, cada vez que tocamos, podemos vivir esa situación mítica".

El Indio: generador de cosas inexplicables

indio solari El Indio Solari y una trayectoria que será continuada. Archivo MDZ

Uno de los momentos más profundos de la entrevista llegó de la mano de Facundo, quien ilustró el alcance del Indio a través de una anécdota personal sumamente conmovedora tras conocerse la trágica noticia: "Me llegó un mensaje de mi nena, de Amparo, explicándome que se había muerto el Indio. Después la madre me comentó que le había prendido una velita. No sé cómo explicar lo que generaba en una nena eso... hay cosas que no se entienden, es una especie de comunión, una energía".

Esa energía, que hoy abraza a grandes y chicos en los shows de Barbazul, es la misma que los músicos experimentaron en carne propia cuando, siendo apenas "unos pibitos de barrio de Mendoza", viajaban a Buenos Aires en los años 90 para ver a la formación original. Lejos de los disturbios, encontraron un espacio de pertenencia. "Si alguien se caía, te levantaban. Era una cosa que para nosotros fue súper sorprendente. No podías pelearte", recordaron sobre aquellos primeros pogos.

Un legado que debe continuar

PORTADAS (3) Barbazul y la responsabilidad de llevar un gran legado. IG @barbazul.mza

Con más de 20 años de trayectoria, Barbazul enfrenta ahora el mayor desafío de su historia: interpretar la obra de un artista que acaba de pasar a la inmortalidad. Cuando se les consultó si la banda tomará un nuevo peso a partir de ahora, la respuesta fue unánime: el compromiso siempre estuvo, pero el valor emocional se ha multiplicado.

Matías ilustró el nivel de profesionalismo y fanatismo que los guía desde sus inicios en 1997: "Fuimos la primera banda de Los Redondos en Mendoza. Volvíamos de verlos y armábamos la lista tal cual la habíamos escuchado el fin de semana anterior. El respeto y el profesionalismo con el cual llevamos adelante el proyecto es donde nosotros creemos que estamos aceptando ese legado".

Aunque nunca pudieron intercambiar palabras personalmente con Solari debido a su histórico hermetismo, solo compartieron la cercanía física de los boliches pequeños en los tempranos años 90, el vínculo es irrompible. "Nosotros lo sentimos como a un familiar sin conocerlo", concluyó Ricardo con la voz cargada de emoción. "Lo vivimos como alguien muy cercano, y nos duele en el alma que no esté".

Hoy, Barbazul no solo es una banda tributo; se ha convertido en uno de los puentes fundamentales para que el sonido de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siga latiendo con fuerza en la provincia, asegurando la continuidad de la leyenda en cada rincón del país.