Caro Scialabba, la maga más joven de Argentina, estrena un show en Buenos Aires: cuándo y dónde es
La maga presentará una experiencia inmersiva e interactiva donde el público participa de cada número. Habrá funciones durante las vacaciones de invierno.
Con apenas 23 años, Caro Scialabba, conocida artísticamente como La Maga Caro, presentará por primera vez en Buenos Aires "Sintonía Mágica", un espectáculo interactivo donde el público vivirá las ilusiones a pocos centímetros de distancia. Todo lo que tenés que saber del show ideal para las vacaciones de invierno.
La propuesta combina magia de cerca, música, humor y participación del público. Cartas que aparecen donde menos se espera, coincidencias inesperadas y espectadores que pasan a formar parte de los números forman parte de una experiencia diseñada para que el asombro suceda en tiempo real.
Un recorrido internacional
La Maga Caro lleva más de una década dedicada profesionalmente al ilusionismo. A los 13 años obtuvo el Primer Premio de FLASOMA, que la convirtió en campeona latinoamericana de magia, y posteriormente fue distinguida en México como la maga más destacada de su categoría en Presto Magic.
También fue la prestidigitadora más joven en incorporarse a la Entidad Mágica Argentina, institución que reúne a reconocidos exponentes de esta disciplina.
En los últimos años presentó su trabajo en Brasil, España, Canadá y Colombia, además de compartir proyectos con el campeón mundial Henry Evans. En 2023 ofreció la charla TEDx "La magia está en vos" y creó Noche de Reinas, una gala dedicada a destacar el trabajo de las mujeres dentro del mundo de la magia.
Actualmente conduce el segmento "Del Plata en modo magia" en Radio del Plata, donde realiza ilusiones en vivo y difunde historias sobre referentes del ilusionismo.
Cuándo y dónde ver el espectáculo
"Sintonía Mágica" llegará por primera vez a la Argentina luego de su debut en San Pablo, Brasil.
Las funciones serán los siguientes días:
- Viernes 24 de julio
- Sábado 25 de julio
- Viernes 31 de julio
- Sábado 1 de agosto
Todas las presentaciones tendrán lugar en Bar Mágico (Carlos Calvo 1631).
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Bar Mágico Entradas.
Con una propuesta que apuesta por la cercanía entre la artista y el público, "Sintonía Mágica" ofrecerá una experiencia interactiva donde la ilusión se convierte en el eje de un espectáculo pensado para disfrutar en familia.