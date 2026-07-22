Tras la fuerte denuncia de Ronnie Arias, Andy Kusnetzoff rompió el silencio y respondió de forma inesperada

En su regreso a Argentina, Kusnetzoff enfrentó las duras acusaciones sobre la dinámica laboral de su programa de radio.

Hace pocos días, Ronnie Arias habló de su experiencia en Perros de la calle y apuntó contra Andy Kusnetzoff. En una entrevista con Ángel de Brito, el conductor aseguró que la pasó mal durante esa etapa y sostuvo que su compañero tenía una dinámica que, según su relato, terminó afectando a distintos integrantes del equipo.

Tras regresar al país después de pasar 40 días fuera de su casa por la cobertura del Mundial 2026, Kusnetzoff fue consultado por las declaraciones de Arias. El conductor habló con Primicias Ya en el aeropuerto y, lejos de profundizar el enfrentamiento, dejó en claro que mantiene un buen vínculo afectivo con su excompañero.

Ronnie Arias había apuntado contra la dinámica de trabajo en el ciclo radial que compartieron. "Mirá, yo lo que te puedo decir es, primero entendeme, acabo de llegar, un vuelo y de estar 40 días fuera de mi casa. Así que te digo que a Ronnie lo quiero mucho. Vino a PH y me encantó la onda que había, le dije: 'Vení a trabajar' y lo quiero mucho, la verdad que trato de que todos los que vengan al programa estén cómodos, brillen", aseguró el conductor.

"Son muchos los que pasan por Perros de la calle y bueno, se ve que él no se sintió así, pero yo lo quiero mucho a Ronnie. No te puedo hablar mal de Ronnie porque parece me parece un divino y estaba muy contento de estar en el programa. Lamento todo cómo se sintió, pero la verdad es que te puedo hablar mal de Ronnie ni nada, ni voy a polemizar porque lo quiero, la verdad", afirmó el periodista.

El periodista respondió los comentarios de su colega. Captura de pantalla Youtube América TV. Cuando Oliver Quiroz le preguntó si le llamaba la atención que Arias hubiera hecho públicas sus críticas mientras él se encontraba en el exterior, Andy volvió a evitar cualquier confrontación. "Lo que te puedo decir es que lo quiero mucho a Ronnie y seguramente si me tomo un café, dos minutos, nos pondremos al día", contestó el comunicador.