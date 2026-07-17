Ronnie Arias destrozó a Andy Kusnetzoff y expuso una fuerte interna laboral: "La pasé para el or..."

Los detalles de una tensa relación laboral que terminó de la peor manera y el inesperado reclamo de una famosa actriz hacia el animador.

Ronnie Arias rompió el silencio en una entrevista televisiva y revivió viejos conflictos de su carrera. / Captura Bondi Live

El mundo de la radio quedó envuelto en una fuerte polémica tras las declaraciones de Ronnie Arias. Invitado al programa Ángel Responde por el canal de streaming Bondi, el conductor recordó de manera categórica su conflictiva experiencia laboral junto a Andy Kusnetzoff en el clásico ciclo Perros de la calle.

Una interna inesperada: qué pasó entre Ronnie Arias y Andy Kusnetzoff Sin intenciones de ocultar su malestar, el entrevistado fue directo al rememorar esa etapa profesional. “Sí, en Perros de la calle la pasé para el ort...”, confesó ante la mirada atenta de Ángel de Brito, abriendo las puertas a una trastienda desconocida por los oyentes.

Andy Kusnetzoff quedó en el centro de las miradas tras las acusaciones públicas de su excompañero. Captura radio Durante la charla, Arias detalló la naturaleza de los comentarios que recibía por parte del líder del programa cuando los micrófonos estaban apagados. “A Andy llegué a quererlo, pero él se encargaba de... Por ejemplo, ‘vos no hables que no sos periodista’”, reveló sobre las frases que desgastaron el vínculo cotidiano.

Ante la sorpresa del panel, el conductor profundizó sobre la dinámica interna del equipo y aseguró que las actitudes complejas afectaban a varios integrantes. “Lo que pasa es que Andy elige a quién darle. Primero era Evelyn (Botto) y, cuando se cansó de Evelyn, me tocó a mí”, aseguró.

El conductor recordó con crudeza los momentos difíciles que atravesó durante su paso por la radio. Captura Streaming El cierre de su participación en el envío radial también incluyó un inesperado reproche por parte de una figura externa. Según relató el propio Ronnie, tiempo después Griselda Siciliani asistió como invitada y preguntó por su ausencia.