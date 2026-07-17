Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi tras su salida de Turquía: "Con esos códigos ningún plantel lo quiere"

Con fuertes revelaciones sobre los códigos del vestuario, la conductora explicó las razones del aislamiento profesional del futbolista.

El histórico conflicto nacido a partir del denominado Wandagate sumó una nueva e inesperada batalla mediática. / Captura El Observador

El fuerte enfrentamiento mediático entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un episodio de altísimo impacto. Luego de que se confirmara la desvinculación del delantero del Galatasaray de Turquía, la conductora aprovechó el aire de su programa en El Observador para emitir una durísima crítica sobre el presente profesional y la actitud del futbolista.

Yanina Latorre utilizó su espacio editorial en El Observador para lanzar duras declaraciones contra el futbolista. Captura / América TV Lejos de conciliar, la panelista defendió la figura de su esposo, Diego Latorre, ante las recientes versiones que el atacante intentó difundir en las redes. Con absoluta firmeza, detalló por qué el comportamiento del jugador rompe con las normas implícitas del ambiente deportivo.

Latorre apuntó fuerte contra Mauro Icardi “Cuando lo empezó a amenazar a Diego, te das cuenta de por qué no lo quiere nadie. Un club no suma. Con esos códigos, un plantel no lo quiere”, sentenció Yanina. Además, criticó que el delantero exponga intimidades ajenas: “Ponele que es verdad que un jugador de fútbol tiene una amante, no lo podés contar”.

La conductora admitió que en determinado momento optó por el silencio debido al nivel que había tomado la discusión en las plataformas digitales. “En un momento dejé de contestarle. Dije: ‘Qué marginal yo, contestándole a este nabo que no sirve para nada’”, disparó con su habitual ironía.