El contundente dato que se suma a la supuesta infidelidad de Diego Latorre: "Mami del cole"

El enfrentamiento entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó fuerte información. Luego de que el futbolista prometiera ir a fondo contra la conductora de SQP, la polémica escaló con una serie de publicaciones en Instagram donde el delantero deslizó pistas sobre una supuesta infidelidad de Diego Latorre .

En sus historias, Icardi apuntó a una presunta relación oculta del comentarista deportivo con una vecina , sumando además sugestivas menciones a la ciudad de Miami (destino al que, curiosamente, tiene previsto viajar el propio futbolista en el corto plazo). Sin embargo, el escándalo tomó otra dimensión cuando Fernanda Iglesias decidió romper el silencio desde sus redes sociales e involucrarse de lleno en la polémica.

La panelista de Puro Show, quien mantiene un conocido historial de rispideces con Latorre, aprovechó sus vacaciones para aportar más datos a los rumores instalados por Icardi . A través de su cuenta de Instagram, Iglesias fue contundente y aseguró tener información precisa.

"Estoy de vacaciones, no voy hablar de acá porque después dicen que no tengo vida. Lo que sí tengo son nombres y apellidos" , comenzó disparando la periodista, dejando en claro la magnitud de la información que tiene en su poder.

Para despejar dudas sobre su rol en este conflicto cruzado, Iglesias hizo una aclaración fundamental: negó mantener contacto con el futbolista o ser su informante, pero aprovechó la oportunidad para sumar un dato que sacudió al medio. "No soy yo la que le tira data a Mauro Icardi. La pista 'vecina' está muy bien y podría agregar otra 'mami del cole'" , sentenció.

El letal mensaje de Mauro Icardi: "Primera pista"

La historia de Mauro Icardi. IG @mauroicardi

Para entender el origen de este nuevo escándalo, hay que remitirse a la explosiva publicación que subió Mauro Icardi a sus historias. En el texto, el futbolista se dirigió directamente a la panelista llamándola "Aruzza", su apellido de soltera: "Queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima".

"Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven", sentenció con dureza. Además, Icardi deslizó un polémico "dato de color" sobre la vida social del matrimonio Latorre, preguntándose en tono irónico si "quedaron afuera de las reuniones de la familia Ca...." por irse "de boca, de copas" o simplemente porque no los soportan.

Sin embargo, la verdadera bomba llegó al final del descargo. Redoblando la apuesta, el futbolista la desafió a jugar a uno de los clásicos formatos de la panelista: "Querés más? Si queres hacemos un enigmático que tanto te gustaba hacer. La primera pista es: Vecina". Para cerrar, dejó una clara advertencia de que la guerra mediática continuará: "Mañana te sigo atendiendo Amooooooorrr".