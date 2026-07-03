Mauro Icardi sacó a la luz el secreto más temido por Yanina Latorre: "¿Querés que hablemos de...?"

El futbolista explotó contra la conductora de Sálvese Quien Pueda con un fuerte descargo en sus historias de Instagram.

El conflicto mediático entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo luego de que el futbolista utilizara sus redes sociales para responder a las versiones sobre su relación con la China Suárez. La reacción llegó después de que la periodista revelara detalles de la supuesta crisis de la pareja y difundiera una imagen de Franco Deambrosi, señalado como el presunto tercero en discordia.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el deportista apuntó contra la conductora de Sálvese Quien Pueda con un duro descargo.

Una guerra mediática que sumó su capítulo más salvaje con acusaciones cruzadas y amenazas de filtraciones. Captura de pantalla Youtube El Observador 107.9. "¿Qué pasó Aruzza? ¿Andas nerviosa?", dice el comienzo del posteo del delantero. "Recuerdo tus dichos, que eran algo así como: 'La gente se aburrió y ya no venden'. Pero cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", continuó el futbolista.

Lejos de quedarse allí, Icardi redobló la apuesta y aseguró contar con información comprometedora vinculada al entorno familiar de Latorre. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", lanzó sin filtros el deportista, refiriéndose a Diego Latorre.

La historia que le dedicó el deportista a la conductora de Sálvese Quien Pueda. Captura de pantalla Instagram Mauroicardi. "Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada. CORNUDA", disparó Mauro. Además, sumó otra frase dirigida a Yanina Latorre: "Se ve que el atún no alcanza en Bs As y por Miami solo come mejor".