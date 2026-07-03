¡Explotó todo! Yanina Latorre se enojó con Mauro Icardi y lo amenazó en redes con la foto de un joven desconocido: quién es

La conductora de América TV subió una sugerente postal a sus historias y reavivó los rumores que envuelven al futbolista y a su pareja.

Yanina Latorre encendió las alarmas del espectáculo con un sugerente posteo. / Captura América TV

El enfrentamiento digital entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un episodio de enorme repercusión. En las últimas horas, la conductora de Sálvese Quien Pueda utilizó su perfil oficial de Instagram para lanzar una advertencia pública que sembró dudas en el entorno del futbolista.

Yanina Latorre encendió las alarmas del espectáculo con un sugerente posteo dirigido al delantero. Instagram @yanilatorre "Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos", redactó la panelista en una de sus historias de formato efímero. La frase estuvo acompañada por el retrato de un joven corredor, sumando de inmediato una segunda declaración contundente: "Si tengo foto, tengo chats y pruebas. Besis".

Quién es el joven señalado en la supuesta crisis entre Icardi y la China La identidad del protagonista del posteo no tardó en salir a la luz a través de las plataformas informativas. Se trata de Franco Deambrosi, un piloto de la categoría TC Pista que compite para la estructura Azar Motorsports y que cuenta con un fuerte legado en el automovilismo nacional.

Franco Deambrosi pertenece a una de las familias con mayor peso histórico en las carreras nacionales. Instagram @yanilatorre Deambrosi representa a la tercera generación de una familia apasionada por la velocidad. Es nieto de Juan Carlos Deambrosi y de Oscar "El Puma" Aventin, ambos destacados expilotos y exdirectivos de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).