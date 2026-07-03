¡Explotó todo! Yanina Latorre se enojó con Mauro Icardi y lo amenazó en redes con la foto de un joven desconocido: quién es
La conductora de América TV subió una sugerente postal a sus historias y reavivó los rumores que envuelven al futbolista y a su pareja.
El enfrentamiento digital entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un episodio de enorme repercusión. En las últimas horas, la conductora de Sálvese Quien Pueda utilizó su perfil oficial de Instagram para lanzar una advertencia pública que sembró dudas en el entorno del futbolista.
"Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos", redactó la panelista en una de sus historias de formato efímero. La frase estuvo acompañada por el retrato de un joven corredor, sumando de inmediato una segunda declaración contundente: "Si tengo foto, tengo chats y pruebas. Besis".
Quién es el joven señalado en la supuesta crisis entre Icardi y la China
La identidad del protagonista del posteo no tardó en salir a la luz a través de las plataformas informativas. Se trata de Franco Deambrosi, un piloto de la categoría TC Pista que compite para la estructura Azar Motorsports y que cuenta con un fuerte legado en el automovilismo nacional.
Deambrosi representa a la tercera generación de una familia apasionada por la velocidad. Es nieto de Juan Carlos Deambrosi y de Oscar "El Puma" Aventin, ambos destacados expilotos y exdirectivos de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).
La jugada de la comunicadora provocó que los internautas vincularan de inmediato el caso con la historia sentimental de la China Suárez. En las redes recordaron los antiguos encuentros de la actriz con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, un antecedente que potencia el impacto de la nueva advertencia de Latorre.