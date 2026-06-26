Se filtraron los terribles chats de Mauro Icardi donde habla de la peor manera sobre Turquía: "País de..."
Yanina Latorre expuso en Insatgram las conversaciones más explosivas de Icardi contra el país donde es ídolo.
Las declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi volvieron a generar polémica y reavivaron el enfrentamiento entre ambos. Durante una charla con Yanina Latorre, la empresaria sostuvo que el futbolista nunca estuvo a gusto viviendo en Turquía e incluso aseguró que hablaba de manera muy despectiva del país donde actualmente continúa su carrera.
Según contó Wanda, la figura del Galatasaray criticaba con frecuencia la vida en territorio turco y hasta se quejaba "del olor" de sus habitantes. Sus dichos no tardaron en encontrar respuesta: Elio Pino, representante oficial del delantero, desmintió categóricamente esa versión y aseguró que Mauro considera a Turquía su hogar. Además, explicó que el jugador está gestionando la extensión de su vínculo con Galatasaray por una temporada más.
Mientras Icardi optó por no hacer declaraciones públicas, Latorre decidió avanzar por su cuenta para respaldar la información. A través de su cuenta de Instagram, compartió capturas de los chats de WhatsApp que Wanda y Mauro mantuvieron durante 2023 y 2024, cuando la separación entre ambos ya se había concretado.
En uno de los intercambios, fechado el 7 de abril de 2023, el deportista le reclama a la conductora: "Yo no estoy feliz para nada, en un país de mie... donde decidiste venir vos... Y me dejaste clavado acá. Para hacerte la viva. Me hubieras dejado clavado en París".
En otra conversación, del 1 de marzo de 2024, Wanda le escribe "Te preocupa veo", y el delantero responde con enojo. "Y si tenes algun motivo o te contaron o lo que sea... en vez de romperme las pelotas... agarrás, me lo decis y te cierro el or...". Luego, Icardi agrega: "¡¡¡Lástima que estoy en un país de mierda que ni a la esquina puedo salir!!! Peroo ya cuando me vaya vere si hago como vos...".