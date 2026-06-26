Se filtraron los terribles chats de Mauro Icardi donde habla de la peor manera sobre Turquía: "País de..."

Yanina Latorre expuso en Insatgram las conversaciones más explosivas de Icardi contra el país donde es ídolo.

Las declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi volvieron a generar polémica y reavivaron el enfrentamiento entre ambos. Durante una charla con Yanina Latorre, la empresaria sostuvo que el futbolista nunca estuvo a gusto viviendo en Turquía e incluso aseguró que hablaba de manera muy despectiva del país donde actualmente continúa su carrera.

Según contó Wanda, la figura del Galatasaray criticaba con frecuencia la vida en territorio turco y hasta se quejaba "del olor" de sus habitantes. Sus dichos no tardaron en encontrar respuesta: Elio Pino, representante oficial del delantero, desmintió categóricamente esa versión y aseguró que Mauro considera a Turquía su hogar. Además, explicó que el jugador está gestionando la extensión de su vínculo con Galatasaray por una temporada más.

Yanina Latorre compartió chats entre Wanda Nara y el futbolista que lo complican al delantero. Captura de pantalla Instagram Yanilatorre. Mientras Icardi optó por no hacer declaraciones públicas, Latorre decidió avanzar por su cuenta para respaldar la información. A través de su cuenta de Instagram, compartió capturas de los chats de WhatsApp que Wanda y Mauro mantuvieron durante 2023 y 2024, cuando la separación entre ambos ya se había concretado.

En uno de los intercambios, fechado el 7 de abril de 2023, el deportista le reclama a la conductora: "Yo no estoy feliz para nada, en un país de mie... donde decidiste venir vos... Y me dejaste clavado acá. Para hacerte la viva. Me hubieras dejado clavado en París".