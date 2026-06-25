"Me encantás, pero...": las frases de Mauro Icardi a una joven en un boliche y la furia de la China Suárez

Volvió el "Wandagate" y con él, un escándalo que tuvo como escenario principal el boliche Tequila Club. Lo que en un principio circuló como un violento ataque de Eugenia "la China" Suárez contra una joven llamada Ekaterina , tomó un giro inesperado al revelarse las verdaderas intenciones de Mauro Icardi.

En las últimas horas, salieron a la luz los detalles cronológicos de una noche de tensión donde el futbolista habría tomado la iniciativa de manera audaz, exponiendo a la actriz a una situación límite frente a la mirada de los presentes.

De acuerdo a la información aportada por Yanina Latorre en SQP (América TV), el primer contacto entre el delantero y la joven ocurrió temprano, cuando el sector preferencial del boliche aún contaba con poca gente. En ese momento, Ekaterina y sus amigas ni siquiera se habían percatado de la presencia de Suárez en el lugar.

Fue al acercarse a la barra para servirse un trago cuando Icardi rompió el hielo con la relacionista pública. Lejos de disimular su estado civil o su compañía, el jugador fue directo y le lanzó una advertencia tan halagadora como temeraria: "Me encantás. Pero ojo que por acá está Eugenia" .

A medida que avanzó la madrugada, el VIP comenzó a llenarse. Pese a que el grupo de amigas de Ekaterina intentó retirarse, Enzo, uno de los amigos íntimos del futbolista, insistió para que se quedaran. Fue entonces cuando Icardi volvió a insistir, acercándose por segunda vez con la excusa de buscar otra bebida.

Esta vez, el delantero fue por más y le susurró al oído una frase que terminó de dinamitar la noche: "Sos la mujer más hermosa que vi".

La maniobra no pasó desapercibida. Automáticamente, la China Suárez advirtió la cercanía de Icardi hablándole al oído a la joven. La reacción de la actriz fue inmediata, aunque los testigos desmintieron categóricamente las primeras versiones que hablaban de mechoneos o golpes.

"No le pegó ni nada, no hubo tirada de pelo", aclararon las fuentes presenciales. Lo que sí existió fue un estallido verbal. Suárez se puso de pie, se acercó a la joven y, mientras la empujaba hacia la salida, comenzó a gritar enfurecida: "¡Sáquenla, sáquenla!".

El episodio culminó con Ekaterina y su grupo abandonando el lugar a pedido de los amigos de Icardi. Luego, Latorre precisó que, Enzo habría hecho un acercamiento virtual con la joven, intentando ponerse en contacto para volver a coincidir.