Afirman que estalló una fuerte crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi: "Enloqueció"

Yanina Latorre compartió una fuerte información tras la polémica que se generó con la pareja en un conocido boliche.

Yanina Latorre sorprendió a todos sus seguidores al revelar que habría estallado una fuerte crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi. Todo esto sale a la luz luego del episodio que pasó en un conocido local bailable de Buenos Aires con una joven.

"Parece que se reactiva el Wandagate. Por suerte, Diego está en el Mundial, se salva del atún", comenzó escribiendo la conductora de canal América. Luego de esta introducción, contó la información que le llegó.

"Apareció la chica de Tequila. La China, por qué no se la agarra con él en lugar de agredir a la chica, está comiendo de su propia medicina", sentenció Latorre sobre el escándalo en el boliche durante el fin de semana.

Afirman que estalló la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi Fuerte escándalo entre la China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram / @yanilatorre. Posteriormente comentó que "esta mañana se escucharon gritos de la China me cuenta una vecina de la casa de los sueños. Parece que armó escándalo y golpeó puertas, se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche".