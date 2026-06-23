La agresiva reacción de la China Suárez contra una joven que se acercó a Mauro Icardi: "La agarró de..."

La actriz y el futbolista compartieron una salida en un reconocido boliche porteño. La noche terminó en un tenso altercado: los detalles.

El vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo y polémico episodio, esta vez en plena noche porteña. De acuerdo a la información dada en LAM (América TV), la pareja protagonizó un tenso momento el pasado jueves durante una salida nocturna.

Tras cenar en el exclusivo restaurante Gardiner, ambos se dirigieron al reconocido boliche Tequila, donde se instalaron en el sector VIP del local y ocurrió lo que terminó por ser una situación que habría incluído agresiones por parte de la actriz.

La velada transcurría con normalidad hasta que una joven rubia, descrita como una "habitué" del establecimiento, se acercó para entablar una conversación con el futbolista. Según relataron, Icardi respondió de manera educada y "le dio cabida" a la charla, actitud que desató la furia inmediata de la actriz.

Los detalles del tenso momento: "La agarró de los pelos" Lejos de dejar pasar la situación, Suárez tuvo una reacción física contra la tercera en discordia. "La China la agarró de atrás de los pelos y la corrió", detallaron durante la emisión del ciclo. Una testigo directa del hecho, cercana a una de las panelistas del programa, confirmó la agresión y aclaró la dinámica del cruce.

Según dicha fuente, aseguró que la joven no se había acercado con intenciones de seducirlo, sino que el enojo de la actriz se originó exclusivamente porque Icardi se mostró receptivo a mantener el diálogo.