El sorpresivo elogio de Shakira a Lionel Messi tras su doblete en el Mundial 2026

Shakira fue una de las estrellas que presenciaron la brillante actuación del capitán argentino ante Austria por la segunda fecha.

Lionel Messi brilló en la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026 contra Austria, marcando un doblete que le dio la clasificación al seleccionado. La actuación despertó elogios por parte de diferentes figuras y una de ellas fue Shakira, quien le dedicó un sorpresivo mensaje.

La artista colombiana viajó hasta Dallas junto a su familia para ver el encuentro entre la albiceleste y Austria. De hecho, la transmisión oficial la tomó en diversas oportunidades y los hinchas estallaron al verla por la pantalla gigante.

En su cuenta de Instagram Shakira expresó: "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!!", expresó en el inicio de la publicación.

El posteo que Shakira que le dedicó a Lionel Messi Shakira y su mensaje a Lionel Messi. Foto: Instagram / @shakira. Luego, agregó: "Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!". El posteo se viralizó inmediatamente y los usuarios elogiaron esta actitud que tuvo la cantante.