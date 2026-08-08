El sentido posteo de Marcelo Tinelli para Lionel Messi tras la muerte de su padre

Tras la triste noticia del fallecimiento del padre de Lionel Messi, el conductor compartió desde las redes sociales un emotivo mensaje.

Marcelo Tinelli compartió un sentido posteo desde sus redes sociales, en apoyo a Lionel Messi tras la triste noticia de la muerte de su padre. El conductor tiene un vínculo de amistad con el ídolo del fútbol y no dudó en expresarle sus condolencias.

En la publicación que subió a sus historias de Instagram, Tinelli se dirigió a Messi diciendo: "Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy sólo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos".

El mensaje de Marcelo Tinelli para Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli para Lionel Messi. Instagram @marcelotinelli Luego Marcelo Tinelli le expresó a Lionel Messi: "Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo. Me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge. Imborrable en mi corazón, la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022".

Por último, Tinelli acompañó a Messi en este duro momento al enfatizar: "Te acompaño de corazón. Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz".