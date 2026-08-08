Newell's reaccionó tras conocerse la triste noticia y realizó un sentido homenaje a quien fuera la gran figura en la vida de Lionel Messi.

El dolor por la muerte de Jorge Messi también golpeó fuerte en Rosario, y Newell’s no tardó en rendirle homenaje a uno de sus hinchas más reconocidos. Este sábado, la institución decidió bajar a media asta las banderas rojinegras en distintos sectores vinculados al club, en una señal de respeto por el fallecimiento del padre de Lionel Messi, ocurrido a los 68 años.

El homenaje tuvo uno de sus puntos más simbólicos en el predio de Bella Vista, lugar que guarda una relación especial con la historia del fútbol juvenil de Newell’s. Allí, las banderas del club permanecieron a media asta, mientras que el mismo gesto se repitió en las inmediaciones del Coloso del Parque, junto al busto de Isaac Newell.

El conmovedor homenaje de Newell's a Jorge Messi tras conocerse su muerte X @NecesidadEXT La relación entre Jorge Messi y la Lepra excedió largamente la de un simple simpatizante. El padre de Lionel fue un reconocido fanático del club y transmitió esa pasión a su familia, mientras acompañaba de cerca los primeros pasos futbolísticos de su hijo en Rosario. Aquella etapa quedó para siempre asociada a los colores rojinegros y a la formación del futbolista que luego conquistaría el mundo.

Desde sus redes sociales, además, Newell’s eligió despedirlo con una frase que resumió ese vínculo: "Hasta siempre, leproso". La institución recordó especialmente el acompañamiento de Jorge durante los comienzos de Lionel en el predio Malvinas y el lugar que ocupó en una historia que, con el paso de los años, terminó convirtiendo a su hijo en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.