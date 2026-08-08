La carta pública de Chiqui Tapia para despedir a Jorge Messi: "Tu legado quedará para siempre en el fútbol argentino"

En medio de los distintos mensajes de apoyo y respeto a la familia Messi, Claudio Tapia se expidió con un conmovedor texto en sus redes sociales.

La muerte de Jorge Messi a sus 68 años conmovió a todo el mundo del fútbol. Si bien la noticia repercutió a lo largo y ancho del planeta, en Argentina tuvo, por supuesto, su mayor impacto. Y mientras los distintos clubes e instituciones se solidarizan y le rinden sus respetos a la familia, Claudio Tapia también se expidió públicamente.

El presidente de la AFA publicó en la última hora una carta en sus redes sociales con una emotiva despedida al padre de Lionel Messi, a quien le agradeció no solo por haber traído al mundo al mejor jugador de todos los tiempo y su esfuerzo incansable por formarlo y acompañarlo a lo largo de toda su vida.

El mensaje de Chiqui Tapia tras la muerte de Jorge Messi @tapiachiqui "Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás", comienza el texto que publicó el Chiqui.

"Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar. Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta", prosigue.

@tapiachiqui "Por eso, como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, queremos despedirlo con enorme respeto, gratitud y afecto. Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona", destaca a constinuación.