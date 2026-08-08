La emotiva confesión que hizo Lionel Messi sobre Jorge, su padre, en una entrevista: "Mi mejor amigo"

En el medio de la conmoción por el reciente fallecimiento de Jorge Messi, se recordó una entrevista televisiva que realizó Lionel Messi en 2007, en la que quedó expuesto el profundo vínculo que mantenían con su padre.

El programa era conducido por Marcelo "Pelado" Ramírez y se llamaba Fútbol y algo más. Durante la emisión, la producción sorprendió al entonces joven de 20 años y delantero del Barcelona con las palabras de Jorge Messi, quien recordó los momentos que habían atravesado desde la infancia de Lionel en Rosario hasta su llegada al fútbol profesional en España.

"Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos", comenzó Jorge. “Sobre esos momentos no tan buenos, vos sabés que siempre salimos reforzados y pretendemos de que esto continúe así, porque esto nos ayuda a ser más fuertes en la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos, porque de alguna manera yo creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona ”, continuó.

La reacción de Messi fue contenida. Durante la entrevista, el conductor recordó que Lionel había definido a su padre como su "mejor amigo". El futbolista asintió ante esa descripción.

En otro momento de la conversación, Messi habló sobre la relación con su padre y sobre las dificultades que atravesaron durante los años en los que la familia debió afrontar la distancia entre Argentina y España.

“Mi viejo siempre estuvo al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza. O él, sin que lo vea. Hacíamos como que estábamos bien los dos, pero estábamos mal”, expresó Lionel ante las cámaras.

Los duros momentos que debió atravesar la familia Messi

En el mensaje grabado, el padre del futbolista también recordó los años en los que la familia permaneció separada de sus raíces y destacó el esfuerzo realizado para que Lionel pudiera desarrollar su carrera.

"A pesar de haber pasado tanto tiempo la familia separada, de nuestro país, de nuestras raíces, a pesar de pasar tanto tiempo solo y afrontar las cosas malas que nos fueron sucediendo, pero a pesar de eso, levantamos la cabeza y nos fue bien", expresó.

Jorge también destacó la voluntad y el esfuerzo de su hijo. "Sabemos muy bien que tu esfuerzo, tu voluntad, tu garra, ayudó a que esto se hiciera realidad. De más está decirte que tanto yo como tu familia te adoramos, como a tus hermanos, y que defendemos a garra y uñas la personalidad que vos tenés, porque sabemos que a pesar de que te han pasado cosas malas, siempre afrontaste la vida con una sonrisa y nos ayudaste a ser más fuerte para poder continuar con esto”.

En aquella época, Jorge Messi ya estaba vinculado a la gestión profesional de la carrera de su hijo. Sin embargo, el contenido de la entrevista permitió conocer otra dimensión de esa relación, marcada por el acompañamiento familiar durante los primeros años de Lionel como futbolista.

El mensaje terminó con una declaración directa de afecto hacia el jugador: "Qué te puedo decir. Que te queremos, que te amamos, y ojalá nunca cambies".