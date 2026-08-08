Murió Jorge Messi: cómo será el homenaje de la AFA en los estadios de todas las categorías del fútbol argentino

La AFA dispuso un minuto de silencio y el uso de brazalete negro en todos los partidos de las distintas categorías por el fallecimiento del padre de Messi.

La AFA expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Messi y dio a conocer cómo homenajeará a Leo.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció este sábado a los 68 años en Rosario, luego de atravesar una prolongada enfermedad. La noticia generó muestras de apoyo del mundo del fútbol y la AFA anunció una serie de homenajes para acompañar a la familia del capitán de la Selección argentina.

El homenaje en todas las categorías A través del Boletín N° 6933, la AFA dispuso que antes de todos los partidos de todas las categorías del fútbol argentino se realice un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi. Además, el plantel arbitral, los futbolistas y los cuerpos técnicos deberán utilizar un brazalete negro.

La medida alcanzará a los encuentros que se disputen durante estos días y se suma a la decisión de colocar las banderas de las instalaciones de la AFA a media asta hasta el viernes 14 de agosto, como señal de duelo.

Desde la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia también expresaron sus condolencias a Lionel Messi, sus hermanos y toda la familia. "En este momento de inmensa tristeza, el presidente Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos", señaló el comunicado.