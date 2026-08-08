Murió Jorge Messi: así reflejaron los medios internacionales la noticia
La muerte del padre y representante de Lionel Messi generó repercusión internacional, especialmente en países claves en la carrera del astro argentino.
La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi durante buena parte de su carrera, generó una fuerte repercusión en la prensa internacional. La noticia rápidamente trascendió las fronteras de Argentina y ocupó espacios destacados en medios de España, Alemania o Estados Unidos, países estrechamente vinculados con la trayectoria deportiva del capitán de la Selección argentina.
Los principales portales deportivos y medios generalistas repasaron la figura de Jorge Messi y su importancia en el recorrido que llevó a su hijo desde Rosario hasta la elite del fútbol mundial. El fallecimiento, ocurrido a los 68 años, también volvió a poner en primer plano el vínculo entre ambos y el rol que tuvo Jorge en algunas de las decisiones más importantes de la carrera de Lionel.
El diario especializado Marca de España acompañó la noticia con el mensaje "Muere Jorge Messi a los 68 años. Nuestras condolencias a toda su familia y amigos. DEP". También se hizo eco el controvertido programa de televisión "El Chiringuito".
También El País y La Vanguardia reflejaron la noticia en sus respectivas portadas, generando rápidamente saludos de condolencias de sus lectores hacia el astro de fútbol argentino.
Por su parte el diario alemán Bild graficó: "Jorge Messi, el padre del superestrella del fútbol Lionel Messi (39), falleció a los 68 años el viernes por la noche en una clínica de su ciudad natal, Rosario. Ya durante el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, hubo informes de que el padre de Messi estaba gravemente enfermo. Se trataba de una enfermedad de cáncer. Messi se rompió en llanto después de su triplete en el primer partido de grupo del Mundial contra Argelia. Después del partido, dijo: ' No tiene nada que ver con el deporte. He pasado algunos días difíciles y complicados.´ Durante el Mundial, incluso hubo un falso reporte sobre la muerte del padre de Messi".
Y completó: "El padre Messi también era gerente y asesor de su hijo. En su momento se mudó con su hijo de Argentina a Barcelona para estar cerca de él. Más tarde también gestionó los traspasos de la icónica estrella del fútbol de Barcelona a París y luego a Miami, donde actualmente Messi tiene contrato".
También medios franceses e italianos también reflejaron la noticia:
En Estados Unidos, especialmente los medios de Miami donde Lio Messi continúa su carrera jugando en el Inter, fueron de los primeros en informar la triste noticia. El New York Post escribió: "Jorge Messsi, el padre del grandioso jugador de fútbol Lionel Messi, falleció en la noche del viernes en una clínica de Rosario, Argentina, luego de una larga batalla con una enfermedad, de acuerdo a múltiples medios argentinos y españoles".
En Latinoamérica, una gran cantidad de medios llevaron en sus portales la información, en especial los mexicanos y, brasileños que expresaron su pesar por el capitán de la Selección Argentina.