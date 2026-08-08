Murió Jorge Messi: así reflejaron los medios internacionales la noticia

La muerte de Jorge Messi , padre y representante de Lionel Messi durante buena parte de su carrera, generó una fuerte repercusión en la prensa internacional. La noticia rápidamente trascendió las fronteras de Argentina y ocupó espacios destacados en medios de España, Alemania o Estados Unidos, países estrechamente vinculados con la trayectoria deportiva del capitán de la Selección argentina.

Los principales portales deportivos y medios generalistas repasaron la figura de Jorge Messi y su importancia en el recorrido que llevó a su hijo desde Rosario hasta la elite del fútbol mundial. El fallecimiento, ocurrido a los 68 años, también volvió a poner en primer plano el vínculo entre ambos y el rol que tuvo Jorge en algunas de las decisiones más importantes de la carrera de Lionel.

El diario especializado Marca de España acompañó la noticia con el mensaje "Muere Jorge Messi a los 68 años. Nuestras condolencias a toda su familia y amigos. DEP". También se hizo eco el controvertido programa de televisión "El Chiringuito".

También El País y La Vanguardia reflejaron la noticia en sus respectivas portadas, generando rápidamente saludos de condolencias de sus lectores hacia el astro de fútbol argentino.

Ha fallecido Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años de edad. Descanse en paz. pic.twitter.com/H1dQ0OeG8i

Por su parte el diario alemán Bild graficó: "Jorge Messi, el padre del superestrella del fútbol Lionel Messi (39), falleció a los 68 años el viernes por la noche en una clínica de su ciudad natal, Rosario. Ya durante el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, hubo informes de que el padre de Messi estaba gravemente enfermo. Se trataba de una enfermedad de cáncer. Messi se rompió en llanto después de su triplete en el primer partido de grupo del Mundial contra Argelia. Después del partido, dijo: ' No tiene nada que ver con el deporte. He pasado algunos días difíciles y complicados.´ Durante el Mundial, incluso hubo un falso reporte sobre la muerte del padre de Messi".

Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años. El empresario y también agente del futbolista argentino luchaba desde hace tiempo contra una enfermedad https://t.co/xOTUxb4eNL

Y completó: "El padre Messi también era gerente y asesor de su hijo. En su momento se mudó con su hijo de Argentina a Barcelona para estar cerca de él. Más tarde también gestionó los traspasos de la icónica estrella del fútbol de Barcelona a París y luego a Miami, donde actualmente Messi tiene contrato".

También medios franceses e italianos también reflejaron la noticia:

Alors qu'il luttait depuis longtemps contre une grave maladie, le père de Lionel Messi, Jorge, s'est éteint ce samedi à l'âge de 68 ans, dans une clinique de Rosario. https://t.co/7isfdcZc6U pic.twitter.com/S3HO2daXGB — L'Équipe (@lequipe) August 8, 2026

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Hospitalisé à Rosario, Jorge Messi, le père de la légende du football argentin, est décédé des suites d'une longue maladie, vendredi à 68 ans, ont annoncé les médias argentins.https://t.co/xMUtiGkNAb pic.twitter.com/dPDeGS4eG5 — RMC Sport (@RMCsport) August 8, 2026

Lionel Messi en deuil: son père, Jorge Messi, est mort à 68 anshttps://t.co/jFS8Itlvvj — BFM (@BFMTV) August 8, 2026

Jorge #Messi è morto a 68 anni in Argentina: addio al papà di Lionel#SkySport https://t.co/QAG0JzYrsF — skysport (@SkySport) August 8, 2026

En Estados Unidos, especialmente los medios de Miami donde Lio Messi continúa su carrera jugando en el Inter, fueron de los primeros en informar la triste noticia. El New York Post escribió: "Jorge Messsi, el padre del grandioso jugador de fútbol Lionel Messi, falleció en la noche del viernes en una clínica de Rosario, Argentina, luego de una larga batalla con una enfermedad, de acuerdo a múltiples medios argentinos y españoles".

Jorge Messi dead at 68: Tributes pour in for father of Lionel after lengthy battle with health problems https://t.co/CApGsMBcqP — Daily Mail (@DailyMail) August 8, 2026

En Latinoamérica, una gran cantidad de medios llevaron en sus portales la información, en especial los mexicanos y, brasileños que expresaron su pesar por el capitán de la Selección Argentina.

Morre pai de Lionel Messi aos 68 anos na Argentinahttps://t.co/JFTGF95PM4 — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) August 8, 2026

Jorge Messi, pai de Lionel Messi, faleceu neste sábado (8), aos 68 anos.



A ESPN deseja força aos familiares. pic.twitter.com/MqPiBjao9w — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) August 8, 2026

Luto en el fútbol: Murió Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años



+ ACÁ https://t.co/nwIwy2PGXn pic.twitter.com/PRIZvSYTUp — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 8, 2026

Muere a los 68 años Jorge Messi, padre y representante del astro argentino Lionel Messi, en Rosario, donde permanecía hospitalizado, según fuentes cercanas a la familia del futbolista. pic.twitter.com/GVm3K5uTpb — El Universal (@El_Universal_Mx) August 8, 2026

Falleció Jorge Messi a los 68 años en Rosario. Fue padre, representante y pilar de Lionel Messi. Negoció su llegada al Barcelona a los 13 años y se quedó a su lado en España. "Mi viejo estuvo siempre al lado mío", dijo el astro en 2007.

#JorgeMessi #LionelMessi #teleSUR… pic.twitter.com/VllpQsaEUf — teleSUR TV (@teleSURtv) August 8, 2026