Las mejores fotos de Jorge Messi, el papá de Leo que también se convirtió en protagonista

Jorge Messi es, sin dudas, una de las figuras más reconocidas del entorno de Lionel. Aunque durante años mantuvo un perfil mucho más bajo que su hijo, su presencia en momentos clave de la carrera del capitán argentino lo convirtió en un personaje público.

Desde las primeras etapas de la carrera de Leo hasta sus grandes conquistas , Jorge estuvo cerca de su hijo y protagonizó algunas imágenes que quedaron grabadas en el mundo del fútbol.

Mucho antes de que el futbolista argentino se transformara en una estrella mundial, Jorge ya acompañaba cada paso de la carrera del Diez. Fue una figura fundamental durante sus primeros años en Rosario y también durante su llegada a Barcelona, cuando el futuro del futbolista todavía estaba lejos de estar definido.

Las fotos de aquella época muestran a un Jorge mucho más joven, acompañando a su hijo en los primeros momentos de una historia que terminaría cambiando para siempre la historia del fútbol.

Con el paso de los años, Jorge se convirtió en una presencia habitual en estadios, entrenamientos, eventos y celebraciones . Las cámaras lo captaron innumerables veces siguiendo los partidos de su hijo desde las tribunas o compartiendo momentos familiares.

Su gesto serio, sus festejos y hasta sus reacciones durante los partidos dieron lugar a algunas de las imágenes más reconocibles de la familia Messi.

El Camp Nou, de Barcelona, lo vio a Jorge acompañando a Leo en múltiples ocasiones

Las celebraciones que quedaron para siempre

Los grandes títulos de Lionel también tuvieron a Jorge como protagonista secundario. Campeonatos con Barcelona, títulos con la Selección Argentina y, especialmente, la consagración en el Mundial de Qatar 2022 fueron momentos en los que las cámaras volvieron a buscarlo.

Después de tantos años de acompañamiento, verlo celebrar junto a su familia la Copa del Mundo tuvo un significado especial para los seguidores de Leo.

El Mundial 2022, una huella imborrable en la familia Messi

De Rosario al mundo

Una de las características que más se repite en las fotografías de Jorge Messi es su vínculo con los orígenes de su hijo. A pesar de que la carrera de Leo lo llevó por Barcelona, París, Miami y los escenarios más importantes del fútbol mundial, Rosario continúa siendo una parte central de la historia familiar.

Las imágenes de Jorge junto a Leo permiten recorrer, casi como un álbum, la evolución del futbolista: desde aquel niño que soñaba con jugar al fútbol hasta el campeón del mundo que se convirtió en uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos.

Rosario siempre estuvo cerca

Un protagonista detrás de escena

Jorge Messi nunca buscó ocupar el centro de la escena como lo hizo su hijo. Cada fotografía cuenta una parte de esa historia. Algunas muestran al representante, otras al padre y otras simplemente a Jorge disfrutando de los momentos más importantes de la carrera de su hijo.

Y quizás ahí esté el verdadero atractivo de sus mejores fotos: detrás de uno de los futbolistas más famosos del planeta, siempre aparece la figura de un padre que estuvo presente desde el comienzo.