El posteo de Rosario Central por la muerte del papá de Lionel Messi

Tras la confirmación del fallecimiento de Jorge Messi, reconocido hincha de Newell's, Rosario Central fue uno de los primeros clubes en expresar sus respetos.

Jorge Messi falleció este viernes por la noche a los 68 años tras luchar durante los últimos meses con una dura enfermedad. La noticia, que trascendió durante las primeras horas del sábado, fue confirmada de manera oficial por Newell's Old Boys, club del que era hincha, mediante un comunicado en sus redes sociales y sitio web.

Tras esto, varios equipos e instituciones se fueron sumando para expresar sus respetos y condolencias a Lionel Messi y toda su familia por el triste acontecimiento. Y uno de los primeros en hacerlo fue nada menos que su eterno rival, Rosario Central, en una clara y nueva muestra de que lo humano siempre está por encima de cualquier "enemistad" deportiva.

El comunicado de Rosario Central por la muerte de Jorge Messi El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD pic.twitter.com/f5J7tRgoBQ — Rosario Central (@RosarioCentral) August 8, 2026 "El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD", reza el texto que compartió la Academia Rosarina en su cuenta oficial.

El comunicado de Newell's El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026 El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini.

Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento.