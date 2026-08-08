Murió Jorge Messi: así fue la confirmación oficial de Newell's a través de un comunicado

Newell's hizo oficial la noticia del fallecimiento de Jorge Messi mediante un posteo en sus redes sociales y su página web.

Tras una larga lucha contra una enfermedad, Jorge Messi falleció a sus 68 años de edad. Una noticia que nadie quería que llegara, pero que tristemente se veía venir desde hace ya un tiempo y que conmovió a todo el mundo del fútbol, especialmente en Argentina y en su Rosario natal, donde pasó internado sus últimos días.

Tras conocerse su deceso durante las primeras horas de la mañana, el fallecimiento del padre de Lionel Messi fue confirmado de manera oficial pasadas las 10 horas de este sábado por Newell's Old Boys, club del que era hincha él como toda su familia, y que comunicó el triste acontecimiento en sus redes sociales y su sitio web.

El comunicado de Newell's por el fallecimiento de Jorge Messi El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026 "El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini", comienza el texto que publicó la institución rojinegra.

"Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso", concluye el comunicado.