Murió Jorge Messi: la decisión de Lionel, quien estaba en Miami a horas de jugar por la Leagues Cup

El fallecimiento de su padre cambió los planes y compromisos que Messi ya tenía estipulados a nivel deportivo para esta noche y los próximos días.

La noticia que nadie quería que llegara finalmente sucedió: Jorge, el papá de Lionel Messi, murió a los 68 años de edad. Hace un tiempo que venía luchando con una dura enfermedad que tuvo en vilo a todo el país en pleno Mundial 2026, y a tres semanas de su finalización, lamentablemente perdió la batalla.

Es un durísimo golpe para el mejor jugador de todos los tiempos y toda su familia y, por supuesto, cambia todos sus planes en el corto plazo. Sin ir más lejos, esta noche debía enfrentar con Inter Miami a los Rayados de Monterrey por la segunda fecha de la Nations League. Pero como era de esperarse, el 10 no dirá presente en el Nu Stadium.

Lionel Messi no jugará esta noche con Inter Miami y viajará a Rosario Messi viaja a Rosario para despedir a su padre. Archivo La Pulga llegará a Rosario en horas de la tarde para asistir al velatorio de su padre y darle un último adiós junto a sus familiares, que decidieron hacerlo en una ceremonia íntima. Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo se tomará para realizar el duelo correspondiente, pero se estima que pasará algunos días en su ciudad natal antes de regresar a Miami y volver a enfocarse en el fútbol.

Afortunadamente, Leo pudo pasar una semana en su ciudad natal junto a su padre luego de la final perdida contra España y compartir unos últimos momentos junto a él. Algo que necesitaba y mucho luego de todo lo que sucedió durante la Copa del Mundo -fake news de por medio- y que tuvo como una de las imágenes más fuertes su llanto luego de su primer gol a Argelia en el debut.