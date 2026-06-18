La otra nota de Messi en la que se explayó sobre el difícil momento que vive: "Las lágrimas fueron por mi familia"

Luego de su llanto en el debut contra Argelia, Messi dio más detalles respecto de la delicada situación familiar que viene atravesando en el último tiempo.

El espectacular hat-trick que hizo en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 se llevó casi todas las miradas, pero Lionel Messi también llamó la atención por su llanto luego del golazo que marcó para el 1-0. Parecía que era por la emoción de estar jugando su última Copa del Mundo, pero había otros motivos.

"Las lágrimas fueron cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados", había revelado la Pulga en zona mixta luego del partido. Y si bien no dio detalles, se pudo saber más tarde que se trataba de Jorge Messi, su padre, que atraviesa una delicada situación de salud.

Lionel Messi se explayó sobre el difícil momento que vive Olé Sin nombrar tampoco a su papá, el propio Leo había dado más detalles en una nota que le brindó ahí mismo a Juan Pablo Sorín: "La vedad que (el llanto) fue por la familia y, más que nada, porque siempre está ahí, siempre acompaña, y ahora estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas", se explayó el 10 al respecto.

Aún así, en medio de la emoción, no se olvidó de dedicarles unas palabras a sus compañeros: "Obviamente también me emocioné por ellos (el resto del equipo), que son un grupo espectacular, que me sostiene, me hace estar feliz, y es lindo arrancar así", remarcó el astro rosarino.

Las lágrimas de Messi tras marcar su primer gol ESPN En las últimas horas, trascendió en redes el rumor de que Jorge Messi había fallecido y, ante la fuerza que tomó esta versión, la familia del futbolista se vio obligada a desmentirla mediante un comunicado oficial en el que pidió "responsabilidad, prudencia y humanidad" a la prensa y comunicadores.