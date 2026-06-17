Messi reveló el motivo personal por el que lloró tras su primer gol a Argelia: "Pasé días difíciles"
Messi sorprendió al emocionarse hasta las lágrimas luego del 1-0 de Argentina. Una vez finalizado el encuentro, explicó por qué reaccionó de esa manera.
La Selección argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026 al vencer 3-0 a Argelia este martes por la noche en Kansas City. Y más soñado fue el encuentro para Lionel Messi, que se despachó con un hat-trick y alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.
Pero no fue solo alegría lo que se vivió en el Arrowhead Stadium, ya que hubo también momentos de fuertes emociones, especialmente tras lo que fue el 1-0 de la Albiceleste. El astro rosarino convirtió un auténtico golazo, tras el cual no pudo contenerse y largó unas lágrimas que conmocionaron a los 47 millones de argentinos.
Lionel Messi explicó por qué se emocionó después de su primer gol
Luego del encuentro, en diálogo con la prensa, a Leo le preguntaron el motivo de su llanto: "Las lágrimas fueron cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros, porque estuvieron al lado mío, como siempre, dándome mucha fuerza para que esté bien", explicó.
Si bien no dio más detalles, lo cierto es que la razón de sus lágrimas tiene que ver con una delicada situación de salud familiar que viene atravesando ya desde hace algunos meses y que en la última semana tuvo un nuevo episodio. Por fortuna, el equipo pudo contenerlo y él, lejos de caerse anímicamente, encontró fuerzas para dar lo mejor de sí en la cancha.
Las lágrimas de Messi tras su primer gol a Argelia
Luego, al ser consultado por su nuevo récord goleador, Messi dio una nueva muestra de su implacable humildad: "Es un honor estar ahí, con todo lo que significa, al lado de Klose, también en la misma lista que Ronaldo (Nazário), Mbappé también que hoy hizo dos goles... Pero al final eso es una mera estadística y nada más. Para mí es un orgullo poder competir con todos ellos, pero no significa nada más que eso. Para mí Ronaldo es uno de los más grandes y ni siquiera estaba primero...", sentenció con mucha altura el 10.
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