Historia pura: Messi hizo su primer hat-trick en Mundiales e igualó a Klose como el máximo goleador del torneo

Con su triplete en el debut ante Argelia, Lionel Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo y comparte con Miroslav Klose la cima en la tabla de artilleros.

Miroslav Klose lo pidió, Lionel Messi se lo cumplió. El astro rosarino, el mejor jugador de todos los tiempos, no se cansa de demostrar por qué su nombre será recordado por siempre en los libros de historia del fútbol mientras el deporte rey siga existiendo, e incluso todavía más allá en el futuro.

Este martes 16 de junio, en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, la Pulga cumplió con creces las expectativas puestas en el en la previa, marcó un hat-trick -el primero que hace en Copas del Mundo- y se convirtió, con 16 goles, en el máximo artillero de la historia del certamen, récord compartido con el mencionado exdelantero alemán.

El primer gol de Lionel Messi ante Argelia Golazo de Lionel Messi en el debut de Argentina Golazo de Lionel Messi en el debut de Argentina Telefe El primero de los tres tantos de la noche tardó menos 17 minutos en llegar, con una espectacular definición desde afuera del área. El segundo llegó en el segundo tiempo, a los 60', tras agarrar un rebote luego de un fuerte remate de Alexis Mac Allister. Y el tercero y último se dio a los 75', con un potente y hermoso disparo desde la medialuna.

El segundo gol de Messi Doblete de Messi ante Argelia Doblete de Messi ante Argelia Telefe Con 1 tanto convertido en Alemania 2006, ninguno en Sudáfrica 2010 (una de las mayores injusticias de aquella edición), 4 en Brasil 2014, 1 en Rusia 2018, 7 en Qatar 2022 y 3 en esta primera función del 2026, así llegó Messi a igualar las 16 anotaciones de Klose, quien ostentaba el récord en soledad desde hace unos 12 años.

El hat-trick con el que Messi igualó el récord de Klose El hat-trick con el que Messi igualó el récord de Klose Telefe Además, con este triplete superó a los históricos Ronaldo Nazário, que tenía 15 goles, y Gerd Müller, con 14, así como a Kylian Mbappé, que llegó también a los 14 este mismo martes con su doblete en el 3-1 de Francia a Senegal. Al 10 de Argentina ahora solo le queda seguir marcando, agrandar su marca personal y llevar a la Selección en busca de la cuarta Copa del Mundo.