Cábalas son cábalas: los rituales que Messi, De Paul, Paredes y Tapia cumplieron antes del debut de Argentina

En la previa del estreno mundialista, Messi, De Paul y los demás protagonistas de la Scaloneta cumplieron con los rituales que anteceden a cada partido.

La espera finalmente terminó. A tres años y medio de la inolvidable consagración en Qatar 2022, la Selección argentina debuta en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas City y comienza su camino en busca de repetir el título (algo que solo Italia y Brasil consiguieron) y sumar la cuarta estrella arriba del escudo.

No es una novedad decir que el argentino es un pueblo cabulero. Desde los hinchas, con sus rituales cada vez que se sientan a ver un partido, hasta directores técnicos que llegaron a hacer un culto de las mismas, como Carlos Salvador Bilardo. Y los protagonistas de la Scaloneta, que ya lo ganaron todo, también cumplen con las suyas.

Messi, De Paul y Chiqui Tapia, una tradición inquebrantable Foto Tapia Messi De Paul pre debut Argentina Mundial 2026 Messi, De Paul y Chiqui Tapia se sacaron la clásica foto tomando mate. @tapiachiqui Una de las más ilustres de los últimos años es sin duda la foto que se suelen sacar Lionel Messi y Rodrigo De Paul con Claudio Tapia tomando mate. Una tradición que comenzó en la Copa América 2021 y que desde entonces nunca han dejado de practicar en cada fecha FIFA -incluso en ausencia de alguno de los dos hombres del Inter Miami--.

Este martes por la tarde, unas horas antes de que comenzara el encuentro, el presidente de la AFA compartió en sus redes sociales la postal y escribió unas palabras alusivas: "¡Todos juntos! Por mi bandera la vida yo doy...", reza el posteo que publicó el Chiqui desde la concentración en Kansas.

Rodrigo de Paul y Leandro Paredes cumplieron la cábala de los caramelos Rodrigo de Paul y Leandro Paredes cumplieron la cábala de los caramelos ESPN Pero esta no fue la única cábala que cumplió el Motorcito. Unas horas después con el equipo ya en el estadio donde se jugará el partido, el volante del Inter Miami salieron junto con Leandro Paredes a reconocer el campo de juego mientras comían caramelos -azules y amarillos en el caso del 5 de Boca-, como acostumbran a hacer siempre que son convocados a la Albiceleste.