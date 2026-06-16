El conmovedor gesto de Di María con el plantel de la Selección argentina a horas del debut en el Mundial

A través de su cuenta de Instagram, Ángel Di María le dedicó un emotivo posteo a sus excompañeros y al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Di María y un mensaje muy especial antes del partido de Argentina con Argelia.

A horas del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026, uno de los mensajes más emotivos llegó desde afuera de la concentración. Ángel Di María utilizó sus redes sociales para enviarles su apoyo a los jugadores y al cuerpo técnico que comenzarán el camino hacia la cuarta estrella.

El mismo día en el que la Albiceleste se presentará ante Argelia en Kansas City, el campeón del mundo en Qatar 2022 publicó una foto del plantel completo. y dejó en claro que, aunque esta vez le toca vivir la competencia desde otro lugar, sigue acompañando al equipo con el mismo sentimiento de siempre.

Con mucho sentimiento: el mensaje de Di María para la Selección argentina "Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo", escribió Angelito en el inicio de su mensaje. La frase reflejó el entusiasmo que se vive en la previa del estreno de la Scaloneta y el respaldo de uno de los referentes más importantes de la etapa más exitosa de la Selección.

En el cierre de su publicación, Di María dejó una reflexión que resume el sentimiento de millones de argentinos: "Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que se siente ser solamente un hincha. Puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. Vamos Argentina!".

La publicación de Di María dedicado a la Selección argentina. La publicación de Di María dedicado a la Selección argentina. El Fideo conoce mejor que nadie lo que implica afrontar una Copa del Mundo. Fue protagonista de momentos inolvidables, desde la final ganada en Qatar hasta su despedida de la Albiceleste, que tuvo otro capítulo dorado con la conquista de una nueva Copa América en 2024. Por eso, sus palabras tuvieron un significado especial para quienes hoy intentarán defender el título en Estados Unidos.