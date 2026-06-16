Mientras Cuti Romero juega el Mundial, Tottenham avanza por un defensor de 60 millones

Cristian "Cuti" Romero continúa enfocado en su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026, pero su situación en Tottenham sigue siendo objeto de atención en Inglaterra. En las últimas horas, distintos medios europeos informaron que el club londinense alcanzó un acuerdo para incorporar al defensor neerlandés Jan Paul van Hecke en una operación cercana a los 60 millones de euros.

La información fue difundida inicialmente por el periodista Fabrizio Romano y replicada por diversos medios del continente. Aunque Tottenham todavía no oficializó la operación, la negociación volvió a alimentar las especulaciones sobre el futuro del defensor argentino de cara a la próxima temporada.

Van Hecke viene de ser titular en el empate 2 a 2 entre Países Bajos y Japón en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. En ese encuentro integró la zaga junto a Virgil van Dijk y compartió defensa con Micky van de Ven, quien actualmente forma parte del plantel de los Spurs.

La posible incorporación del neerlandés se produciría en un contexto de fuerte actividad de Tottenham en el mercado. Los Spurs ya confirmaron las llegadas de Marcos Senesi y Andy Robertson, quien arribó con el pase en su poder después de diez temporadas en Liverpool.

De concretarse la operación por Van Hecke, el club sumaría una nueva variante para una defensa que atraviesa un proceso de renovación de cara a la próxima campaña.

Más allá de los movimientos en materia de incorporaciones, la atención también se mantiene sobre algunos referentes del actual plantel, entre ellos Romero, uno de los futbolistas más importantes del equipo en los últimos años.

Manchester United sigue de cerca a Romero

El malestar de Romero en Tottenham viene siendo un tema recurrente en la prensa británica desde hace varias semanas. En ese contexto, distintos clubes comenzaron a seguir de cerca la situación del defensor argentino.

En este contexto, Manchester United avanzó en las últimas semanas para evaluar una posible incorporación del campeón del mundo una vez finalizada la Copa del Mundo. El conjunto de Old Trafford pretende reforzar su plantel para afrontar la próxima temporada y considera prioritaria la llegada de un líder defensivo con experiencia en la Premier League y jerarquía internacional.

Por el momento no existe ninguna comunicación oficial sobre el futuro de Romero. Sin embargo, mientras Tottenham continúa moviéndose en el mercado y suma nombres para reforzar su defensa, el argentino sigue siendo uno de los futbolistas más observados de cara a la próxima ventana de transferencias.