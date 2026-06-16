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Francia venció a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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Francia, con un inspirado Mbappé, le ganó a Senegal 3-1 en su debut

Con goles de Mbappé por duplicado y Barcola, todos en el segundo tiempo, la Selección de Francia arrancó el Mundial con el pie derecho.

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Aunque no mostró su mejor versión, el conjunto galo fue más regular a lo largo de los 90 minutos, controló gran parte del encuentro y terminó imponiendo su jerarquía ante un rival que también generó peligro.

Mbappé puso el 1-0 de Francia ante Senegal

El gol de Mbappé para poner el 1-0 de Francia ante Senegal

El gol de Mbappé para poner el 1-0 de Francia ante Senegal

Los Leones de Teranga plantaron batalla desde el inicio y sostuvieron la igualdad durante buena parte del partido, pero les Bleus encontraron la diferencia en el complemento.

El 2-0 de Barcola

Barcola puso el 2-0 para Francia ante Senegal

Barcola puso el 2-0 para Francia ante Senegal

Michael Olise, una de las figuras de la noche, asistió a Kylian Mbappé para la apertura del marcador. El capitán francés, que minutos antes había reclamado un penal por una falta de Sadio Mané, definió con sutileza ante la salida de Édouard Mendy para establecer el 1-0.

Golazo de Senegal para descontar ante Francia

El gol de Senegal para descontar ante Francia

El gol de Senegal para descontar ante Francia

La ventaja le dio tranquilidad a Francia, que amplió diferencias a través de Bradley Barcola. El delantero ingresó desde el banco y apenas dos minutos después marcó el 2-0 con una definición por encima del arquero.

Mbappé sentenció el 3-1 con otro golazo

Mbappé puso el 3-1 de Francia ante Senegal

Mbappé puso el 3-1 de Francia ante Senegal

Ibrahim Mbayé descontó para Senegal cerca del cierre y le puso suspenso al resultado, pero Mbappé apareció nuevamente para sentenciar la historia. Con una gran definición, firmó su doblete y selló el definitivo 3-1.

Francia sumó así sus primeros tres puntos en el Grupo I. El próximo lunes enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse frente a Noruega.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Francia-Senegal

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Francia Senegal
Francia y Senegal se estrenan en el Mundial 2026.

Francia y Senegal se estrenan en el Mundial 2026.

Mbappé Francia Senegal
Mbappé lidera el juego de Francia, pero no puede destrabar el marcador ante Senegal.

Mbappé lidera el juego de Francia, pero no puede destrabar el marcador ante Senegal.

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