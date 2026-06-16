Francia, con un inspirado Mbappé, le ganó a Senegal 3-1 en su debut

Por la fecha 1 del Grupo I, la Selección de Francia debutó este martes con una victoria por 3-1 sobre Senegal y confirmó su condición de candidata en el Mundial 2026 tras un muy buen partido disputado el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Aunque no mostró su mejor versión, el conjunto galo fue más regular a lo largo de los 90 minutos, controló gran parte del encuentro y terminó imponiendo su jerarquía ante un rival que también generó peligro.

Mbappé puso el 1-0 de Francia ante Senegal El gol de Mbappé para poner el 1-0 de Francia ante Senegal El gol de Mbappé para poner el 1-0 de Francia ante Senegal Los Leones de Teranga plantaron batalla desde el inicio y sostuvieron la igualdad durante buena parte del partido, pero les Bleus encontraron la diferencia en el complemento.

El 2-0 de Barcola Barcola puso el 2-0 para Francia ante Senegal Barcola puso el 2-0 para Francia ante Senegal Michael Olise, una de las figuras de la noche, asistió a Kylian Mbappé para la apertura del marcador. El capitán francés, que minutos antes había reclamado un penal por una falta de Sadio Mané, definió con sutileza ante la salida de Édouard Mendy para establecer el 1-0.

Golazo de Senegal para descontar ante Francia El gol de Senegal para descontar ante Francia El gol de Senegal para descontar ante Francia La ventaja le dio tranquilidad a Francia, que amplió diferencias a través de Bradley Barcola. El delantero ingresó desde el banco y apenas dos minutos después marcó el 2-0 con una definición por encima del arquero.