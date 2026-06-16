Francia, con un inspirado Mbappé, le ganó a Senegal 3-1 en su debut
Con goles de Mbappé por duplicado y Barcola, todos en el segundo tiempo, la Selección de Francia arrancó el Mundial con el pie derecho.
Con goles de Mbappé por duplicado y Barcola, todos en el segundo tiempo, la Selección de Francia arrancó el Mundial con el pie derecho.
Por la fecha 1 del Grupo I, la Selección de Francia debutó este martes con una victoria por 3-1 sobre Senegal y confirmó su condición de candidata en el Mundial 2026 tras un muy buen partido disputado el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Aunque no mostró su mejor versión, el conjunto galo fue más regular a lo largo de los 90 minutos, controló gran parte del encuentro y terminó imponiendo su jerarquía ante un rival que también generó peligro.
Los Leones de Teranga plantaron batalla desde el inicio y sostuvieron la igualdad durante buena parte del partido, pero les Bleus encontraron la diferencia en el complemento.
Michael Olise, una de las figuras de la noche, asistió a Kylian Mbappé para la apertura del marcador. El capitán francés, que minutos antes había reclamado un penal por una falta de Sadio Mané, definió con sutileza ante la salida de Édouard Mendy para establecer el 1-0.
La ventaja le dio tranquilidad a Francia, que amplió diferencias a través de Bradley Barcola. El delantero ingresó desde el banco y apenas dos minutos después marcó el 2-0 con una definición por encima del arquero.
Ibrahim Mbayé descontó para Senegal cerca del cierre y le puso suspenso al resultado, pero Mbappé apareció nuevamente para sentenciar la historia. Con una gran definición, firmó su doblete y selló el definitivo 3-1.
Francia sumó así sus primeros tres puntos en el Grupo I. El próximo lunes enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse frente a Noruega.
Fuente: NA