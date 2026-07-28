Al gran incendio forestal en Burdeos se le suma una nueva ola de calor

Evacuados otros 4.000 turistas de varios cámpines por el gran incendio forestal cerca de Burdeos. Una nueva ola de calor complica las cosas.

Unos 4.000 turistas que se encontraban en varios cámpines y residencias de la localidad de Lacanau, al oeste de Burdeos, Francia, deben ser evacuados este martes con carácter preventivo ante las consecuencias negativas que podría tener sobre el gran incendio forestal en las cercanías de Burdeos la nueva ola de calor.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Gironda señaló que esta decisión de evacuación se ha tomado por "anticipación de un fenómeno meteorológico desfavorable", en referencia a esa nueva ola de calor, que va a implicar temperaturas máximas de 37 grados esta tarde en Burdeos y 38 el miércoles.

Ese incremento de las temperaturas, unidas al viento, hacen temer que se reavive el fuego que, según la Prefectura, ya ha quemado 42.000 hectáreas y ha conducido a la evacuación preventiva de cerca de 220.000 personas en 23 municipios en una amplia zona que va de la bahía de Arcachon hasta las proximidades de la ciudad de Burdeos.

El incendio forestal genera evacuaciones Junto a las evacuaciones, otra de las consecuencias de este megaincendio, que ha calcinado 240 viviendas, es el cierre de unas 13.000 empresas, lo que significa que unos 130.000 empleados no pueden trabajar.