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Potente terremoto en Japón: 7,1 de magnitud y alerta de tsunami

Japón registra un terremoto de magnitud 7,1 frente a la isla de Kyushu y activa la alerta de tsunami. Se estudia si hay víctimas y los daños provocados.

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El terremoto en Japón desató una alerta de tsunami. Foto Dpa

El terremoto en Japón desató una alerta de tsunami. Foto Dpa

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón, sobre el considerable movimiento sísmico.

La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país.

Las autoridades han indicado así que el epicentro del temblor se encuentra frente a la isla de Kyushu, con un hipocentro situado a una profundidad de 10 kilómetros, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.

Japón sabe lo ocasiona un fuerte terremoto. Foto Efe

Japón sabe lo ocasiona un fuerte terremoto. Foto Efe

El terremoto, con la intensidad más alta de Japón

Asimismo, han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y han hecho hincapié en que la intensidad del terremoto es de 7, la más alta en la escala japonesa, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo. Dpa

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