Un edificio de tres pisos, en La Guaira, quedó con leves fracturas tras el feroz terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. Su creador lloró de emoción al ver que su diseño salvó vidas.

El fuerte sismo dejó ruinas y pérdidas en gran parte de la zona. Sin embargo, la Residencia Puerto Viejo soportó el impacto y sigue en pie.

El arquitecto Elías Chayeb diseñó esta obra en los años ochenta con gran cuidado. Él estudió el suelo de arena y la peligrosa falla sísmica del lugar.

Para evitar el colapso, colocó una losa flotante de hormigón muy gruesa sobre la arena. Esta base especial hizo que la obra se moviera entera sin sufrir daños.

Otras construcciones colapsaron por no adaptar sus bases al tipo de terreno. Los edificios muy altos funcionan como palancas destructivas durante un movimiento de tierra fuerte.

Los expertos afirman que este tipo de suelo amplifica las ondas del terremoto. Por esta razón, resulta peligroso levantar torres sobre zonas compuestas por arena y humedad.

La solución para el futuro exige una planificación urbana consciente con reglas estrictas. Los especialistas recomiendan construir edificación baja de máximo cinco pisos en la costa.