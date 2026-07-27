La dieta de Sylvester Stallone a los 80 años para conservar el músculo

Alimentar el cuerpo con calidad permite envejecer con buena movilidad y fuerza. Sylvester Stallone lo demuestra.

El músculo no se mantiene por suerte. A sus 80 años, Sylvester Stallone sigue una dieta rica en proteínas magras y alimentos frescos para conservar su vitalidad.

El cambio de hábito para proteger su salud En su juventud, el actor siguió dietas extremas basadas en litros de café y latas de atún. Ese hábito peligroso le provocó fallas de memoria y un cansancio extremo. Hoy su enfoque es distinto y busca la longevidad.

El plato de Sylvester Stallone inicia el día con claras de huevo y avena. Agrega frutas frescas como papaya o higos para obtener energía natural. También consume aminoácidos antes de su desayuno.

Las comidas principales incluyen pechuga de pollo a la plancha y pescado. Acompaña estas opciones con ensaladas verdes y vegetales cocidos al vapor. Este menú mantiene su cuerpo fuerte.

Además, el actor bebe grandes cantidades de líquido para hidratar sus músculos y controlar el hambre. También evita los excesos en el plato.