Las 4 plantas ideales para decorar tu baño y que no se mueren

Evita poner las plantas directo bajo la caída de agua tibia. Cerca de la ventana o sobre un estante basta.

Tener plantas en el baño resulta fácil si eliges las especies correctas. El vapor diario de la ducha crea el ambiente fresco que necesitan y ellas persisten por mucho tiempo.

Las macetas de barro son una la mejor opción para los helechos. Foto: Archivo Las plantas ideales para zonas con alta humedad Los helechos son opciones clásicas para colocar cerca de la ducha o ventana. Absorban el agua del aire y sus frondosas hojas verdes se mantienen sanas con luz indirecta.

Maranta. La maranta destaca por sus hojas de colores que cambian de postura según el día. Esta especie ama los espacios húmedos y necesita poco riego cuando el ambiente conserva frescura.

El filodendro cordatum posee hermosas hojas con forma de corazón que crecen en guía. Resiste rincones con luz moderada y perdura fuerte ante las variaciones de temperatura cotidianas.