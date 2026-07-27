Lengua de suegra: qué hacer en julio para mantener sus hojas brillantes

En pleno invierno, la lengua de suegra puede perder parte de su brillo y mostrar un crecimiento más lento. Frente a ese cambio, muchas personas recurren a preparados caseros elaborados con cáscaras, café o agua de arroz. Sin embargo, durante julio, sumar nutrientes no siempre es la mejor decisión.

Conocida también como sansevieria o Dracaena trifasciata, esta especie almacena agua en sus hojas carnosas y está adaptada a ambientes secos. Cuando bajan las temperaturas y disminuyen las horas de luz, reduce su actividad. Por eso necesita menos riego y prácticamente no consume fertilizantes, especialmente si permanece en un ambiente fresco.

En Argentina y otros países del hemisferio sur, la respuesta más segura es sencilla: durante julio conviene suspender el abono. Agregar café, cáscaras de banana o preparados líquidos puede elevar la humedad del sustrato, provocar malos olores, atraer insectos y aumentar el riesgo de pudrición.

La Royal Horticultural Society recomienda alimentar las sansevierias solamente durante su temporada de crecimiento. En invierno, cuando la planta está en reposo, apenas necesita agua. Si se encuentra dentro de una vivienda muy cálida, recibe buena iluminación y continúa desarrollando hojas, podría utilizarse una dosis reducida de fertilizante para cactus, pero no es indispensable. Tampoco conviene trasplantarla o renovar por completo el sustrato hasta que vuelvan las temperaturas más templadas.

La apariencia opaca suele deberse al polvo acumulado y no a una deficiencia de nutrientes. En esos casos, el mejor tratamiento consiste en pasar suavemente un paño limpio apenas humedecido con agua sobre ambos lados de cada hoja. Además de mejorar su aspecto, esta limpieza permite que la superficie vegetal aproveche mejor la escasa luz disponible durante el invierno.

La Universidad de Minnesota desaconseja aplicar leche, mayonesa, aceites o productos abrillantadores, ya que pueden dejar residuos y generar problemas en el follaje. El procedimiento puede repetirse cuando vuelva a observarse polvo, sin frotar con fuerza ni mojar el centro de la planta.

Riego, luz y temperatura: los cuidados indispensables

Durante julio, el principal riesgo no es la falta de alimento, sino el exceso de humedad. Antes de regar, hay que comprobar que el sustrato esté completamente seco. Si todavía se siente húmedo al introducir un dedo o un palillo, es preferible esperar algunos días. La maceta debe contar con orificios de drenaje y no puede quedar agua acumulada en el plato. La planta se desarrolla mejor en un lugar luminoso, aunque sin exposición prolongada al sol intenso, y protegida de corrientes frías. Una temperatura interior de entre 15 y 24 grados resulta adecuada. Tampoco necesita pulverizaciones, porque tolera bien los ambientes con baja humedad.

El invierno también ofrece una oportunidad para revisar las hojas y detectar cochinillas, manchas blandas o sectores amarillentos. Si la base comienza a oscurecerse o desprende mal olor, puede existir un problema de pudrición asociado con el riego excesivo. El abono podrá retomarse en primavera, cuando aparezcan nuevos brotes y la planta recupere su actividad. En ese momento puede incorporarse una pequeña cantidad de compost casero completamente maduro o un fertilizante líquido para suculentas a baja concentración. Hasta entonces, menos agua, buena iluminación y un paño húmedo serán suficientes para conservar una lengua de suegra sana y brillante.