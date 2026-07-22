Enterrar una hoja de laurel en la lengua de suegra: para qué sirve y por qué lo recomiendan
La lengua de suegra necesita pocos cuidados, pero un truco con hojas de laurel podría ayudar a proteger y enriquecer el sustrato.
La lengua de suegra es una de esas plantas que pueden permanecer en un rincón de la casa durante mucho tiempo. Incluso si se olvida un riego de vez en cuando, suele mantenerse resistente gracias a su capacidad para adaptarse a distintas condiciones.
Sus cuidados son mínimos: necesita riegos moderados, buena iluminación y un sustrato con buen drenaje. Sin embargo, muchos amantes de la jardinería comenzaron a incorporar un nuevo truco para potenciar su cuidado: enterrar una hoja de laurel en la maceta.
¿Para qué sirve enterrar una hoja de laurel en la lengua de suegra?
El laurel contiene aceites esenciales, como el eucaliptol, además de otros compuestos aromáticos presentes en sus hojas. Por este motivo, muchas personas lo utilizan como un repelente natural para algunos insectos y lo incorporan al cuidado de las plantas de interior.
Además, cuando la hoja comienza a descomponerse, aporta una pequeña cantidad de materia orgánica al sustrato, lo que puede contribuir a enriquecerlo, aunque no reemplaza el uso de fertilizantes específicos.
Cómo hacerlo correctamente
- Enterrar una o dos hojas de laurel, frescas o secas, a pocos centímetros de profundidad.
- Evitar que las hojas queden en contacto directo con las raíces de la lengua de suegra.
- Regar la planta como de costumbre, sin modificar la frecuencia habitual.
- Reemplazar las hojas cada tres o cuatro semanas, una vez que comiencen a descomponerse.